https://arabic.sputniknews.com/20220407/المغرب-وإسبانيا-يعلنان-نهاية-الأزمة-الدبلوماسية-بينهما-1060958441.html
المغرب وإسبانيا يعلنان نهاية الأزمة الدبلوماسية بينهما
المغرب وإسبانيا يعلنان نهاية الأزمة الدبلوماسية بينهما
قال المغرب اليوم الخميس، إنه سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع إسبانيا، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة الدبلوماسية بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T21:13+0000
2022-04-07T21:13+0000
2022-04-07T21:13+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأكد الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تقوم على "الاحترام والثقة المتبادلين، والتشاور الدائم والتعاون الصريح الصادق"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته "رويترز".وأضاف البيان أن سانتشيز حرص خلال اللقاء على "تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف". تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.تحسنت العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، عندما أعلنت إسبانيا دعمها خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، والتي ترفضها جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على هذا الإقليم منذ نحو 47 عاما، بدعم حليفتها الجزائر.عبرت البوليساريو آنذاك عن استغرابها من الموقف الإسباني بخصوص قضية الصحراء، فيما أعلنت حليفتها الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بخصوص ما وصفته "بالانقلاب المفاجئ" في موقف إسبانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/فتح-الحدود-بين-المغرب-وإسبانياأبرز-الملفات-والنتائج-المرتقبة-1060812313.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار المغرب اليوم
المغرب وإسبانيا يعلنان نهاية الأزمة الدبلوماسية بينهما
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قال المغرب اليوم الخميس، إنه سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع إسبانيا، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة الدبلوماسية بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على الصحراء الغربية.
وأكد الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز
، بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تقوم على "الاحترام والثقة المتبادلين، والتشاور الدائم والتعاون الصريح الصادق"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته "رويترز".
وأضاف البيان أن سانتشيز حرص خلال اللقاء على "تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء
، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف". تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
تحسنت العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، عندما أعلنت إسبانيا دعمها خطة الحكم الذاتي
التي تقترحها الرباط لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، والتي ترفضها جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على هذا الإقليم منذ نحو 47 عاما، بدعم حليفتها الجزائر.
عبرت البوليساريو آنذاك عن استغرابها من الموقف الإسباني بخصوص قضية الصحراء، فيما أعلنت حليفتها الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بخصوص ما وصفته "بالانقلاب المفاجئ" في موقف إسبانيا.