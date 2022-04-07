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https://arabic.sputniknews.com/20220407/النازية-الجديدة-تجوب-أوكرانيا-1060936586.html
النازية الجديدة تجوب أوكرانيا
النازية الجديدة تجوب أوكرانيا
نشأت القومية الأوكرانية قبل فترة طويلة من "يوروميدان". ومع ذلك، بعد عام 2014، أصبحت النازية الجديدة جزءًا من النظام السياسي للبلاد. نشر الرموز النازية في... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:43+0000
2022-04-07T11:43+0000
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نشأت ظاهرة التطرف النازي في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تشكيل فرقة كاملة من المتطرفين الذين أيدوا الاحتلال النازي لبلدهم. وقامت هذه الفرقة التي حملت اسم "غاليتشينا" بتنفيذ عمليات التنكيل بالمناضلين ضد الاحتلال النازي.وأوقف النازيون الأوكرانيون نشاطهم اللانساني العلني بعد سقوط النظام النازي في ألمانيا ودحر قواته، ولكنهم رفعوا رؤوسهم بعدما خرجت أوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية وأصبحت كيانا مستقلا. ولم تمنعهم سلطات أوكرانيا المستقلة من معاودة نشاطهم الهدام، بل شجعتهم. ومن الإجراءات التي اتخدتها السلطات الأوكرانية لتشجيع النازيين الجدد إنشاء الوسام الذي يحمل اسم بنديرا، رئيس تنظيم المتطرفين الأوكرانيين في أربعينات القرن العشرين.وكانت النتيجة أن النازيين أقبلوا على تنظيم مظاهرات لكي تجوب شوارع المدن الأوكرانية برفقة "المقاتلين القدامى" من عناصر فرقة "غاليتشيا".وتُوّج نشاط النازيين الجدد بـ"انتصار" كبير حققوه في عام 2014، حينما أدخلوا ممثليهم إلى المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية بطريق الانقلاب.وما لبث حكام أوكرانيا الجدد أن أظهروا عداءهم تجاه روسيا وشعبها، وشنوا حربا على الروس المقيمين شرقي أوكرانيا.
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صور, وسائط متعددة, фото, أخبار أوكرانيا

النازية الجديدة تجوب أوكرانيا

11:43 GMT 07.04.2022
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نشأت القومية الأوكرانية قبل فترة طويلة من "يوروميدان". ومع ذلك، بعد عام 2014، أصبحت النازية الجديدة جزءًا من النظام السياسي للبلاد. نشر الرموز النازية في أوكرانيا رسمي إلى حد ما. المتطرفون اليمينيون في شوارع المدن الأوكرانية ينظمون بحرية فعاليات ومسيرات الشعلة تكريما للمجرمين النازيين. ترون ذلك في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
© Sputnik . Stringer

المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022

المشاركون في المسيرة القومية في &quot;يوم المتطوع&quot; في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer

المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022

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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021

مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021

© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
أعضاء منظمة الشباب العامة سوكول يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع يوم المدافع عن أوكرانيا، 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي
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أعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ يوم المدافع عن أوكرانيا، 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي
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أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة بانديرا، انهض! بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف، 18 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
المشاركون في مسيرة قومية مسيرة بالثوب المطرز في لفيف، 30 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي
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المشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
أعضاء المنظمة القومية C14 يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018 - سبوتنيك عربي
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أعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوركتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
كتابات الموت لروسيا! على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
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كتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
نشأت ظاهرة التطرف النازي في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تشكيل فرقة كاملة من المتطرفين الذين أيدوا الاحتلال النازي لبلدهم. وقامت هذه الفرقة التي حملت اسم "غاليتشينا" بتنفيذ عمليات التنكيل بالمناضلين ضد الاحتلال النازي.
وأوقف النازيون الأوكرانيون نشاطهم اللانساني العلني بعد سقوط النظام النازي في ألمانيا ودحر قواته، ولكنهم رفعوا رؤوسهم بعدما خرجت أوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية وأصبحت كيانا مستقلا. ولم تمنعهم سلطات أوكرانيا المستقلة من معاودة نشاطهم الهدام، بل شجعتهم. ومن الإجراءات التي اتخدتها السلطات الأوكرانية لتشجيع النازيين الجدد إنشاء الوسام الذي يحمل اسم بنديرا، رئيس تنظيم المتطرفين الأوكرانيين في أربعينات القرن العشرين.
وكانت النتيجة أن النازيين أقبلوا على تنظيم مظاهرات لكي تجوب شوارع المدن الأوكرانية برفقة "المقاتلين القدامى" من عناصر فرقة "غاليتشيا".
وتُوّج نشاط النازيين الجدد بـ"انتصار" كبير حققوه في عام 2014، حينما أدخلوا ممثليهم إلى المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية بطريق الانقلاب.
وما لبث حكام أوكرانيا الجدد أن أظهروا عداءهم تجاه روسيا وشعبها، وشنوا حربا على الروس المقيمين شرقي أوكرانيا.
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