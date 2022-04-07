النازية الجديدة تجوب أوكرانيا
نشأت القومية الأوكرانية قبل فترة طويلة من "يوروميدان". ومع ذلك، بعد عام 2014، أصبحت النازية الجديدة جزءًا من النظام السياسي للبلاد. نشر الرموز النازية في أوكرانيا رسمي إلى حد ما. المتطرفون اليمينيون في شوارع المدن الأوكرانية ينظمون بحرية فعاليات ومسيرات الشعلة تكريما للمجرمين النازيين. ترون ذلك في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
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المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022. يصادف عام 2022 الذكرى الـ 113 لميلاد ستيبان بانديرا، زعيم "تنظيم القوميين الأوكرانيين"، أحد الأيديولوجيين البارزين للحركة القومية الأوكرانية.
© Sputnik . Stringer
المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022
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© Sputnik . Stringer
المشاركون في المسيرة القومية في "يوم المتطوع" في كييف، 7 أبريل/نيسان 2022
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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021
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مشاركون في مسيرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 112 لميلاد ستيبان بانديرا في كييف، 1 يناير/كانون الثاني 2021
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف تكريما للذكرى السنوية لتأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
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المشاركون في مسيرة القوميين في كييف بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التمرد الأوكراني، 14 أكتوبر 2020
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
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أعضاء منظمة الشباب العامة "سوكول" يشاركون في مسيرة في كييف، تزامنت مع "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
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أحد المشاركين في مسيرة كييف المخصصة لـ "يوم المدافع عن أوكرانيا"، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
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المشاركون في العمل ضد وحشية الشرطة "بانديرا، انهض!" بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في كييف. تم تنفيذ الفعالية من قبل القوميين ضد الشرطة الأوكرانية ورئيس وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أرسين آفاكوف. يزعم النشطاء أن ضباط إنفاذ القانون يتجاوزون سلطتهم ويتخذون إجراءات غير مقبولة ضد المتظاهرين، 18 فبراير 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
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المشاركون في مسيرة قومية "مسيرة بالثوب المطرز" في لفيف، 30 يونيو 2019
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
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أعضاء المنظمة القومية "C14" يخربون بطلاء أحمر نصب تذكاري للجنرال نيكولاي فاتوتين، بطل الاتحاد السوفيتي، الذي حارب ألمانيا النازية في الجبهة الأوكرانية الأولى، كييف 13 أبريل 2018
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوركتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
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كتابات "الموت لروسيا!" على الجدار من عمل الراديكاليين في كييف، 18 فبراير 2018
نشأت ظاهرة التطرف النازي في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تشكيل فرقة كاملة من المتطرفين الذين أيدوا الاحتلال النازي لبلدهم. وقامت هذه الفرقة التي حملت اسم "غاليتشينا" بتنفيذ عمليات التنكيل بالمناضلين ضد الاحتلال النازي.
وأوقف النازيون الأوكرانيون نشاطهم اللانساني العلني بعد سقوط النظام النازي في ألمانيا ودحر قواته، ولكنهم رفعوا رؤوسهم بعدما خرجت أوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية وأصبحت كيانا مستقلا. ولم تمنعهم سلطات أوكرانيا المستقلة من معاودة نشاطهم الهدام، بل شجعتهم. ومن الإجراءات التي اتخدتها السلطات الأوكرانية لتشجيع النازيين الجدد إنشاء الوسام الذي يحمل اسم بنديرا، رئيس تنظيم المتطرفين الأوكرانيين في أربعينات القرن العشرين.
وكانت النتيجة أن النازيين أقبلوا على تنظيم مظاهرات لكي تجوب شوارع المدن الأوكرانية برفقة "المقاتلين القدامى" من عناصر فرقة "غاليتشيا".
وتُوّج نشاط النازيين الجدد بـ"انتصار" كبير حققوه في عام 2014، حينما أدخلوا ممثليهم إلى المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية بطريق الانقلاب.
وما لبث حكام أوكرانيا الجدد أن أظهروا عداءهم تجاه روسيا وشعبها، وشنوا حربا على الروس المقيمين شرقي أوكرانيا.