https://arabic.sputniknews.com/20220407/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-يطالب-بايدن-بالإبلاغ-عن-جهود-جمع-معلومات-عن-الانتهاكات-في-أوكرانيا-1060921137.html
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يطالب بايدن بالإبلاغ عن جهود جمع معلومات عن الانتهاكات في أوكرانيا
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يطالب بايدن بالإبلاغ عن جهود جمع معلومات عن الانتهاكات في أوكرانيا
أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، تشريعا يلزم الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول جهود إدارته لجمع الأدلة على أي جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T00:06+0000
2022-04-07T00:06+0000
2022-04-07T00:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن ـ سبوتنيك. ووافق مجلس النواب على الإجراء بأغلبية 418 مقابل 7، وأرسله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.ويوجه مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة إلى تقديم تقرير إلى الكونغرس عن جهود الحكومة الأمريكية لجمع وتحليل وحفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بجرائم الحرب وأي فظائع أخرى ارتكبت خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.وقالت إدارة بايدن في وقت سابق إنها تعارض فكرة إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.واتهم الغرب روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة بوتشا. وظهرت صور تظهر ما يبدو أنها رفات مدنية على الطرق بعد عدة أيام من خروج القوات الروسية ودخول القوات الأوكرانية إلى بوتشا.ونفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وزعم بدلاً من ذلك أن القوات الأوكرانية المتطرفة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وأسرى الحرب، فضلاً عن خرق الاتفاقات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/مسؤولون-روس-يعلقون-على-أحداث-بوتشا-الاستفزازية-في-أوكرانيا-1060851201.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يطالب بايدن بالإبلاغ عن جهود جمع معلومات عن الانتهاكات في أوكرانيا
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أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، تشريعا يلزم الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول جهود إدارته لجمع الأدلة على أي جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
واشنطن ـ سبوتنيك
. ووافق مجلس النواب على الإجراء بأغلبية 418 مقابل 7، وأرسله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
ويوجه مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة إلى تقديم تقرير إلى الكونغرس عن جهود الحكومة الأمريكية لجمع وتحليل وحفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بجرائم الحرب وأي فظائع أخرى ارتكبت خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
وقالت إدارة بايدن في وقت سابق إنها تعارض فكرة إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.
واتهم الغرب روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة بوتشا
. وظهرت صور تظهر ما يبدو أنها رفات مدنية على الطرق بعد عدة أيام من خروج القوات الروسية ودخول القوات الأوكرانية إلى بوتشا.
ونفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وزعم بدلاً من ذلك أن القوات الأوكرانية المتطرفة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وأسرى الحرب، فضلاً عن خرق الاتفاقات الإنسانية.