عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/اليابان-تطلق-النفط-من-الاحتياطيات-العامة-والخاصة-1060927954.html
اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة
اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة
قالت وكالة "كيودو" للأنباء إن اليابان تخطط بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتحرير نحو 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:32+0000
2022-04-07T08:32+0000
اليابان
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc6e4b5058b14db699002fa6b2ecd95d.jpg
في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو تعتزم الترويج لمبادرة لإعادة إطلاق النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لكن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك لا تزال قيد الإعداد.في اليوم السابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى في وكالة الطاقة الدولية، تخطط لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق.في مارس /أذار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرارها إطلاق 61.7 مليون برميل من النفط، أو نحو 3% من إجمالي مخزون الطوارئ في الوكالة.
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c49d165fef76273a77d3089381dde421.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليابان, اقتصاد

اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة

08:32 GMT 07.04.2022
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Angus Mordant
تابعنا عبرTelegram
قالت وكالة "كيودو" للأنباء إن اليابان تخطط بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتحرير نحو 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة.
في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو تعتزم الترويج لمبادرة لإعادة إطلاق النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لكن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك لا تزال قيد الإعداد.
في اليوم السابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى في وكالة الطاقة الدولية، تخطط لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق.
في مارس /أذار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرارها إطلاق 61.7 مليون برميل من النفط، أو نحو 3% من إجمالي مخزون الطوارئ في الوكالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала