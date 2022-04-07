https://arabic.sputniknews.com/20220407/اليابان-تطلق-النفط-من-الاحتياطيات-العامة-والخاصة-1060927954.html
اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة
اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة
قالت وكالة "كيودو" للأنباء إن اليابان تخطط بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتحرير نحو 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:32+0000
2022-04-07T08:32+0000
2022-04-07T08:32+0000
اليابان
اقتصاد
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في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو تعتزم الترويج لمبادرة لإعادة إطلاق النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لكن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك لا تزال قيد الإعداد.في اليوم السابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى في وكالة الطاقة الدولية، تخطط لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق.في مارس /أذار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرارها إطلاق 61.7 مليون برميل من النفط، أو نحو 3% من إجمالي مخزون الطوارئ في الوكالة.
اليابان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, اقتصاد
اليابان تطلق النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة
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قالت وكالة "كيودو" للأنباء إن اليابان تخطط بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتحرير نحو 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات العامة والخاصة.
في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو تعتزم الترويج لمبادرة لإعادة إطلاق النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لكن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك لا تزال قيد الإعداد.
في اليوم السابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى في وكالة الطاقة الدولية، تخطط لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق.
في مارس /أذار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن قرارها إطلاق 61.7 مليون برميل من النفط، أو نحو 3% من إجمالي مخزون الطوارئ في الوكالة.