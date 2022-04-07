https://arabic.sputniknews.com/20220407/اليمن-هادي-خارج-السلطة-ومجلس-قيادي-جديد-للتفاوض-مع-أنصار-الله--1060945911.html
اليمن... هادي خارج السلطة ومجلس قيادي جديد للتفاوض مع "أنصار الله"
اليمن... هادي خارج السلطة ومجلس قيادي جديد للتفاوض مع "أنصار الله"
تناقش الحلقة: إعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، وإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:33+0000
2022-04-07T14:33+0000
2022-04-07T14:33+0000
راديو
بانوراما
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اليمن.. هادي خارج السلطة ومجلس قيادي جديد للتفاوض مع "أنصار الله"
اليمن.. هادي خارج السلطة ومجلس قيادي جديد للتفاوض مع "أنصار الله"
وبموجب الإعلان، سيتم نقل السلطة إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.ورحبت دول ومنظمات عربية وخليجية بهذا القرار، وأعلنت السعودية والإمارات دعما ماليا عاجلا للاقتصاد اليمني، وحثت الرياض المجلس على البدء في التفاوض مع "أنصار الله" تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.لكن الكاتب السياسي، عادل العودي، قلل من أهمية القرار، معتبرًا أنوأعرب العودي عن اعتقاده بأنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
اليمن... هادي خارج السلطة ومجلس قيادي جديد للتفاوض مع "أنصار الله"
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تناقش الحلقة: إعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، وإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.
وبموجب الإعلان، سيتم نقل السلطة إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
ورحبت دول ومنظمات عربية وخليجية بهذا القرار، وأعلنت السعودية والإمارات دعما ماليا عاجلا للاقتصاد اليمني، وحثت الرياض المجلس على البدء في التفاوض مع "أنصار الله" تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
لكن الكاتب السياسي، عادل العودي، قلل من أهمية القرار، معتبرًا أن
"هادي لم يكن يملك سلطات فعلية لكي يتخلى عنها".
وأعرب العودي عن اعتقاده بأن
"حركة أنصار الله لن تلجأ إلى التفاوض مع المجلس الجديد، لأنها تعتبره دون صلاحيات وقرار مستقل، مرجحًا أن يكون التفاوض مباشرًا مع السعودية والإمارات".
التفاصيل في الملف الصوتي...