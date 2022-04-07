https://arabic.sputniknews.com/20220407/برلماني-أوكراني-سابق-نتعرض-لإبادة-جماعية--1060946656.html

برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية

برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية

نناقش في هذه الحلقة: لافروف يؤكد أن كييف غيرت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات، ولي العهد السعودي يستقبل مجلس الرئاسة اليمني الجديد، فقرة رمضانية... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:48+0000

2022-04-07T14:48+0000

2022-04-07T14:48+0000

راديو

بلا قيود

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برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاقها مع روسيا، ولكنها مختلفة عما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير في إسطنبول، حيث تم إلغاء أهم البنود، ما يدل أن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية.هذا وتمارس الولايات المتحدة على الأمم المتحدة ضغوطا، من أجل إلغاء عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي قالت عنه، نجاة مغراوي، الباحثة في حقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي في منظمة العفو الدولية، لبرنامج "بلا قيود":وحول حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، قال البرلماني الأوكراني السابق، ألكسي جورافكو، لـ"سبوتنيك":الرياض تستقبل المجلس الرئاسي اليمني الجديديستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المجلس الرئاسي اليمني الجديد، الذي تم نقل السلطة له بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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