https://arabic.sputniknews.com/20220407/برلماني-أوكراني-سابق-نتعرض-لإبادة-جماعية--1060946656.html
برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية
برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يؤكد أن كييف غيرت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات، ولي العهد السعودي يستقبل مجلس الرئاسة اليمني الجديد، فقرة رمضانية... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T14:48+0000
2022-04-07T14:48+0000
2022-04-07T14:48+0000
راديو
بلا قيود
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برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية
برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاقها مع روسيا، ولكنها مختلفة عما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير في إسطنبول، حيث تم إلغاء أهم البنود، ما يدل أن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية.هذا وتمارس الولايات المتحدة على الأمم المتحدة ضغوطا، من أجل إلغاء عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي قالت عنه، نجاة مغراوي، الباحثة في حقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي في منظمة العفو الدولية، لبرنامج "بلا قيود":وحول حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، قال البرلماني الأوكراني السابق، ألكسي جورافكو، لـ"سبوتنيك":الرياض تستقبل المجلس الرئاسي اليمني الجديديستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المجلس الرئاسي اليمني الجديد، الذي تم نقل السلطة له بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
برلماني أوكراني سابق: نتعرض لإبادة جماعية
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نناقش في هذه الحلقة: لافروف يؤكد أن كييف غيرت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات، ولي العهد السعودي يستقبل مجلس الرئاسة اليمني الجديد، فقرة رمضانية من قطاع غزة.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاقها مع روسيا، ولكنها مختلفة عما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير في إسطنبول، حيث تم إلغاء أهم البنود، ما يدل أن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي لمواصلة الأعمال العدائية.
هذا وتمارس الولايات المتحدة على الأمم المتحدة ضغوطا، من أجل إلغاء عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي قالت عنه، نجاة مغراوي، الباحثة في حقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي في منظمة العفو الدولية، لبرنامج "بلا قيود
":
"هذا التصويت يأتي نتيجة الأزمة بسبب العملية العسكرية الروسية، وأدت إلى توتر دولي شامل، تأذت منه الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي".
وحول حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، قال البرلماني الأوكراني السابق، ألكسي جورافكو، لـ"سبوتنيك
":
"ما يحدث يجب أن يدرس في المناهج، وأن يكشف عنه الغطاء في كل مكان، لأن الحقيقية هي أن إبادة جماعية تحدث في أوكرانيا من قبل الطغاة الذين استولوا على السلطة في عام 2014. الوضع مرعب بسبب هؤلاء المدعومين من الغرب، الحقيقة أن روسيا تحارب إنجلترا وأمريكا وأوروبا في أوكرانيا".
الرياض تستقبل المجلس الرئاسي اليمني الجديد
يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المجلس الرئاسي اليمني الجديد، الذي تم نقل السلطة له بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، لـ "بلا قيود
":
"هذا القرار فاجأ الجميع، والدور السعودي رئيسي، فهي تقود تحالفا لإنقاذ اليمن، والمملكة هي الميزان الذي يحاول جمع كل الأطراف على طاولة واحدة، بما فيهم الحوثيون".
التفاصيل في الملف الصوتي...