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https://arabic.sputniknews.com/20220407/بسبب-نقص-الموظفين-تعليق-العديد-من-الرحلات-الجوية-في-بريطانيا-1060938879.html
بسبب نقص الموظفين... تعليق العديد من الرحلات الجوية في بريطانيا
بسبب نقص الموظفين... تعليق العديد من الرحلات الجوية في بريطانيا
ألغت شركات طيران بريطانية، خلال الأيام الماضية، رحلات جوية لها، نتيجة نقص في عدد موظفيها، على خلفية إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:08+0000
2022-04-07T12:08+0000
العالم
رحلات
فيروس كورونا
بريطانيا
تعليق
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وقالت قناة "بي بي سي"، يوم الأربعاء، إن "إلغاء رحلات الطيران في بريطانيا ما زال مستمرا نتيجة عجز في الموظفين لدى شركات الطيران"، مضيفة أن "غياب عدد كبير من العاملين بشركات الطيران بسبب إصابتهم بفيروس كورونا يعني إلغاء المزيد من الرحلات الجوية قبل عيد الفصح".وأشارت القناة أن "الآلاف من البريطانيين الذين يخططون للسفر خلال عطلة عيد الفصح، أول عطلة منذ إلغاء قيود السفر، فوجئوا بأن رحلاتهم تأخرت أو تم إلغاؤها".وأرجعت سبب ذلك إلى أن "شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين لتلبية الزيادة في الطلب على تذاكر الطيران"، موضحة أن "حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا زادت من نقص أعداد الموظفين في المطارات وشركات الطيران".
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العالم, رحلات, فيروس كورونا, بريطانيا, تعليق

بسبب نقص الموظفين... تعليق العديد من الرحلات الجوية في بريطانيا

12:08 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeevمطار لندن هيثرو
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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ألغت شركات طيران بريطانية، خلال الأيام الماضية، رحلات جوية لها، نتيجة نقص في عدد موظفيها، على خلفية إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا.
وقالت قناة "بي بي سي"، يوم الأربعاء، إن "إلغاء رحلات الطيران في بريطانيا ما زال مستمرا نتيجة عجز في الموظفين لدى شركات الطيران"، مضيفة أن "غياب عدد كبير من العاملين بشركات الطيران بسبب إصابتهم بفيروس كورونا يعني إلغاء المزيد من الرحلات الجوية قبل عيد الفصح".
وأشارت القناة أن "الآلاف من البريطانيين الذين يخططون للسفر خلال عطلة عيد الفصح، أول عطلة منذ إلغاء قيود السفر، فوجئوا بأن رحلاتهم تأخرت أو تم إلغاؤها".
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وأرجعت سبب ذلك إلى أن "شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين لتلبية الزيادة في الطلب على تذاكر الطيران"، موضحة أن "حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا زادت من نقص أعداد الموظفين في المطارات وشركات الطيران".
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