https://arabic.sputniknews.com/20220407/بلومبرغ-الدولار-وصل-لنقطة-الإنهاك-1060943299.html
"بلومبرغ": الدولار وصل لنقطة الإنهاك
"بلومبرغ": الدولار وصل لنقطة الإنهاك
أشار تقرير إعلامي إلى أن الاتجاه التصاعدي للدولار منذ نهاية مايو الماضي قد يكون وصل أخيرا إلى نقطة الإنهاك. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:41+0000
2022-04-07T13:41+0000
2022-04-07T13:41+0000
اقتصاد
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وقامت أسواق المال يوم أمس الأربعاء بتسعير 225 نقطة أساس إضافية لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية عام 2022، وهي أسرع وتيرة تشديد منذ عام 1994، بحسب ما نشر موقع "بلومبرغ".وأوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق بالتفصيل خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيتها العمومية بأكثر من 1 تريليون دولار في السنة.في الوقت نفسه، تمكن اليورو والباوند، اللذان كانا يتداولان صوب أدنى مستوياتهما في الدورة، من تقليص الخسائر وإغلاق اليوم بانخفاض بضع نقاط فقط.وفشلت انعكاسات المخاطرة لمدة شهر واحد على مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، (مقياس لوضع السوق ومعنوياته)، في الارتفاع فوق ذروة 18 مارس والبقاء بعيدا عن أعلى مستويات الدورة.واكتمل ما يسمى بـ"العد التنازلي للبيع" يوم الأربعاء على الرسم البياني اليومي. وعادة بعد هذه الإشارة، من المتوقع أن ينخفض السعر خلال الدورات الـ 12 التالية. ومنذ أن بدأ الوباء، سجل DeMark TD Sequential عدًا تنازليًا خمس مرات ونجح في التقاط انعكاس الاتجاه في جميع الأوقات باستثناء مرة واحدة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الإشارة الأخيرة ستشير بالفعل إلى تراجع العملة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بلومبرغ-روسيا-تتجه-لكسب-321-مليار-دولار-من-صادرات-الطاقة-لهذا-العام-1060941928.html
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اقتصاد
"بلومبرغ": الدولار وصل لنقطة الإنهاك
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الاتجاه التصاعدي للدولار منذ نهاية مايو الماضي قد يكون وصل أخيرا إلى نقطة الإنهاك.
وقامت أسواق المال يوم أمس الأربعاء بتسعير 225 نقطة أساس إضافية لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية عام 2022، وهي أسرع وتيرة تشديد منذ عام 1994، بحسب ما نشر موقع
"بلومبرغ".
وأوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق بالتفصيل خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيتها العمومية بأكثر من 1 تريليون دولار في السنة.
في الوقت نفسه، تمكن اليورو والباوند، اللذان كانا يتداولان صوب أدنى مستوياتهما في الدورة، من تقليص الخسائر وإغلاق اليوم بانخفاض بضع نقاط فقط.
وفشلت انعكاسات
المخاطرة لمدة شهر واحد على مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، (مقياس لوضع السوق ومعنوياته)، في الارتفاع فوق ذروة 18 مارس والبقاء بعيدا عن أعلى مستويات الدورة.
وقد يكون الدولار قد استنفد الدعم من بنك الاحتياطي الفيدرالي شديد التفاؤل ويحتاج إلى عوامل خارجية لتوسيع ارتفاعه. ووفقًا لـ DeMark TD Sequential ، وهو مؤشر فني، فإن مقياس الدولار على وشك الانحدار.
واكتمل ما يسمى بـ"العد التنازلي للبيع" يوم الأربعاء على الرسم البياني اليومي. وعادة بعد هذه الإشارة، من المتوقع أن ينخفض السعر خلال الدورات الـ 12 التالية. ومنذ أن بدأ الوباء، سجل DeMark TD Sequential عدًا تنازليًا خمس مرات ونجح في التقاط انعكاس الاتجاه في جميع الأوقات باستثناء مرة واحدة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الإشارة الأخيرة ستشير بالفعل إلى تراجع العملة الأمريكية.