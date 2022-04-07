https://arabic.sputniknews.com/20220407/بيسكوف-ضخ-أسلحة-بأشكال-مختلفة-لأوكرانيا-لا-يفضي-إلى-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1060929893.html
بيسكوف: ضخ أسلحة بأشكال مختلفة لأوكرانيا لا يفضي إلى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية
بيسكوف: ضخ أسلحة بأشكال مختلفة لأوكرانيا لا يفضي إلى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:42+0000
2022-04-07T09:42+0000
2022-04-07T09:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن الإعارة والتأجير لأوكرانيا، والذي يهدف إلى تبسيط تقديم المساعدة العسكرية للبلاد.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم هذا القرار في الكرملين وكيف سيؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة: "إن ضخ أسلحة بأشكال مختلفة لأوكرانيا لا يفضي إلى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية. وبالطبع من المرجح أن يكون له تأثير سلبي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا
بيسكوف: ضخ أسلحة بأشكال مختلفة لأوكرانيا لا يفضي إلى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن الإعارة والتأجير لأوكرانيا، والذي يهدف إلى تبسيط تقديم المساعدة العسكرية للبلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم هذا القرار في الكرملين وكيف سيؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة: "إن ضخ أسلحة بأشكال مختلفة لأوكرانيا لا يفضي إلى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية. وبالطبع من المرجح أن يكون له تأثير سلبي".
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.