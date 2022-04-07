عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بيلاروسيا-تقرر-الوفاء-بالتزاماتها-تجاه-دائنين-أجانب-بالعملة-الوطنية-1060939768.html
بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية
بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية
أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستفي بالتزاماتها، بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك الاستثمار... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:33+0000
2022-04-07T12:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بيلاروس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
ديون
العملة الوطنية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103113/75/1031137560_0:327:5141:3219_1920x0_80_0_0_0f0eadab05654d78ec75adbb93f8aed0.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية، عبر "تلغرام"، اليوم الخميس: "بيلاروس ستفي بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب معينين بالروبل البيلاروسي. وقد تبنت الحكومة مع البنك الوطني قرارًا بهذا الشأن".وشددت الحكومة البيلاروسية على أن هذا الإجراء إجباري، كون بيلاروس مقيدة في التسويات مع الدائنين الغربيين بالدولار الأمريكي واليورو بسبب العقوبات المفروضة، وكذلك الإجراءات المماثلة للمنظمات المذكورة لوقف تسويات التزاماتها.وذكر المكتب الصحفي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وكان البنك الدولي قد أوقف جميع برامجه في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتهم الدول الغربية مينسك بالمشاركة فيها؛ ما أدى إلى تعرضها للعقوبات الاقتصادية والمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزارة-المالية-الروسية-تسدد-سندات-اليوروبوند--بالروبل-للمرة-الأولى--1060893223.html
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103113/75/1031137560_208:0:4933:3544_1920x0_80_0_0_654db96e68d9619a87c1d0433718db45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيلاروس, عقوبات أمريكية ضد روسيا, ديون, العملة الوطنية

بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية

12:33 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Boris Babanovطائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Boris Babanov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستفي بالتزاماتها، بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك الاستثمار الشمالي بعملة الروبل البيلاروسي.
مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية، عبر "تلغرام"، اليوم الخميس: "بيلاروس ستفي بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب معينين بالروبل البيلاروسي. وقد تبنت الحكومة مع البنك الوطني قرارًا بهذا الشأن".

وأضاف: "ستفي بيلاروس بالتزاماتها بسداد أصل الدين والفوائد على القروض الحكومية الخارجية، التي تم جذبها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار القومي بالروبل البيلاروسي؛ بسعر الصرف الرسمي للروبل البيلاروسي بالنسبة للعملة الأجنبية المقابلة بتاريخ السداد".

وشددت الحكومة البيلاروسية على أن هذا الإجراء إجباري، كون بيلاروس مقيدة في التسويات مع الدائنين الغربيين بالدولار الأمريكي واليورو بسبب العقوبات المفروضة، وكذلك الإجراءات المماثلة للمنظمات المذكورة لوقف تسويات التزاماتها.
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
وزارة المالية الروسية تسدد سندات اليوروبوند بالروبل للمرة الأولى
أمس, 10:09 GMT
وذكر المكتب الصحفي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان البنك الدولي قد أوقف جميع برامجه في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتهم الدول الغربية مينسك بالمشاركة فيها؛ ما أدى إلى تعرضها للعقوبات الاقتصادية والمالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала