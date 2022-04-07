https://arabic.sputniknews.com/20220407/بيلاروسيا-تقرر-الوفاء-بالتزاماتها-تجاه-دائنين-أجانب-بالعملة-الوطنية-1060939768.html
بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية
بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية
أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستفي بالتزاماتها، بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك الاستثمار... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:33+0000
2022-04-07T12:33+0000
2022-04-07T12:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بيلاروس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
ديون
العملة الوطنية
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مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية، عبر "تلغرام"، اليوم الخميس: "بيلاروس ستفي بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب معينين بالروبل البيلاروسي. وقد تبنت الحكومة مع البنك الوطني قرارًا بهذا الشأن".وشددت الحكومة البيلاروسية على أن هذا الإجراء إجباري، كون بيلاروس مقيدة في التسويات مع الدائنين الغربيين بالدولار الأمريكي واليورو بسبب العقوبات المفروضة، وكذلك الإجراءات المماثلة للمنظمات المذكورة لوقف تسويات التزاماتها.وذكر المكتب الصحفي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وكان البنك الدولي قد أوقف جميع برامجه في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتهم الدول الغربية مينسك بالمشاركة فيها؛ ما أدى إلى تعرضها للعقوبات الاقتصادية والمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/وزارة-المالية-الروسية-تسدد-سندات-اليوروبوند--بالروبل-للمرة-الأولى--1060893223.html
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بيلاروس, عقوبات أمريكية ضد روسيا, ديون, العملة الوطنية
بيلاروسيا تقرر الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب بالعملة الوطنية
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أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها ستفي بالتزاماتها، بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك الاستثمار الشمالي بعملة الروبل البيلاروسي.
مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية، عبر "تلغرام"، اليوم الخميس: "بيلاروس ستفي بالتزاماتها تجاه دائنين أجانب معينين بالروبل البيلاروسي. وقد تبنت الحكومة مع البنك الوطني قرارًا بهذا الشأن".
وأضاف: "ستفي بيلاروس بالتزاماتها بسداد أصل الدين والفوائد على القروض الحكومية الخارجية، التي تم جذبها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار القومي بالروبل البيلاروسي؛ بسعر الصرف الرسمي للروبل البيلاروسي بالنسبة للعملة الأجنبية المقابلة بتاريخ السداد".
وشددت الحكومة البيلاروسية على أن هذا الإجراء إجباري، كون بيلاروس مقيدة في التسويات مع الدائنين الغربيين بالدولار الأمريكي واليورو بسبب العقوبات المفروضة، وكذلك الإجراءات المماثلة للمنظمات المذكورة لوقف تسويات التزاماتها.
وذكر المكتب الصحفي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان البنك الدولي قد أوقف جميع برامجه في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتهم الدول الغربية مينسك بالمشاركة فيها؛ ما أدى إلى تعرضها للعقوبات الاقتصادية والمالية.