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https://arabic.sputniknews.com/20220407/بينيت-يتعهد-بملاحقة-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-تل-أبيب-ويهدد-بدفع-الثمن-لكل-من-ساعده-1060959748.html
بينيت يتعهد بملاحقة منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده
بينيت يتعهد بملاحقة منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T23:16+0000
2022-04-07T23:19+0000
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقال نفتالي بينيت عبر تويتر: "ليلة صعبة للغاية، تعازيّ لأهالي القتلى وأصلي من أجل الشفاء التام للجرحى - قوات الأمن تلاحق المنفذ الذي نفذ الهجوم الإجرامي الليلة في "تل أبيب"، أينما سيختبئ سنصل إليه، وأي شخص ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر سيدفع الثمن".هذا وأجرى رئيس الوزراء، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب. المصدر: راديو الجيش الإسرائيلي.وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ذعر-في-إسرائيل-فيديوهات-مروعة-تظهر-لحظة-الهجوم-وسقوط-قتلى-ومصابين-1060957808.html
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إسرائيل

بينيت يتعهد بملاحقة منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده

23:16 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 23:19 GMT 07.04.2022)
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.
موسكو - سبوتنيك. وقال نفتالي بينيت عبر تويتر: "ليلة صعبة للغاية، تعازيّ لأهالي القتلى وأصلي من أجل الشفاء التام للجرحى - قوات الأمن تلاحق المنفذ الذي نفذ الهجوم الإجرامي الليلة في "تل أبيب"، أينما سيختبئ سنصل إليه، وأي شخص ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر سيدفع الثمن".
هذا وأجرى رئيس الوزراء، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب. المصدر: راديو الجيش الإسرائيلي.
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
ذعر في إسرائيل.. فيديوهات مروعة تظهر لحظة الهجوم وسقوط قتلى ومصابين
20:39 GMT
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
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