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تحرك كويتي رسمي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى.."
تحرك كويتي رسمي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى.."
أثار المسلسل الكويتي "من شارع الهرم إلى.." جدلا كبيرا، ما دعا وزارة الإعلام الكويتية إلى سرعة التحرك، واتخاذ إجراءات مختلفة بحق المشاركين فيه. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:34+0000
2022-04-07T10:34+0000
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وتسبب المسلسل الكويتي في حالة من الجدل والخلاف منذ بدء عرضه مع مطلع شهر رمضان الجاري، بعدما أثار استياء نواب ومتابعين كويتيين نتيجة لتطرقه لقضايا خلافية وحساسة اعتبرها كويتيون أنها تسيء إليهم.ونقل الموقع الإلكتروني الراي، اليوم الخميس، عن سعود الخالدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، أن وزير الإعلام حمد روح الدين، قد أصدر توجيهات لجميع قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في مسلسل "من شارع الهرم إلى.." الذي يعرض على قناة "إم بي سي".وشدد الخالدي على أن وزارة الإعلام الكويتية ستتخذ الإجراءات المناسبة ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة، دون إذن رسمي منها، مشيرا إلى أن العمل تم تصويره خارج الكويت، دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من الوزارة نفسها.وأكد المسؤول الكويتي أن وزارة الإعلام حريصة على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي، ورفضها لأي أعمال من شأنها الإساءة إليه.وفي السياق نفسه، دعا أحمد مطيع، النائب في البرلمان الكويتي، وزير الإعلام في بلاده بمحاسبة كل من ساهم واشترك في المسلسل الذي وصفه بـ"الهابط" المسيء للمجتمع الكويتي.وطالب مطيع وزير الإعلام حمد روح الدين، بإصدار قرار بمنع تصوير أي عمل تلفزيوني ‏في بلاده إلا بعد الاطلاع ‏على مضمونه حتى لو كان منتجه والوسيلة الإعلامية التي ستعرضه أجنبية، مشددا على أن الكويتيين لا يقبلون، إطلاقا، الإساءة ‏للمجتمع الكويتي وقيمه وأخلاقه.ويشار إلى أن مسلسل "من شارع الهرم إلى.." من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وهو من إنتاج شركة لبنانية جمال سنان، وشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلامية-كويتية-تنفجر-بالبكاء-بعد-إساءة-فنانة-لها-بتعايرني-إن-أمي-مصرية-فيديو-1060916656.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار مسلسلات رمضان

تحرك كويتي رسمي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى.."

10:34 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyatانفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020
انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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أثار المسلسل الكويتي "من شارع الهرم إلى.." جدلا كبيرا، ما دعا وزارة الإعلام الكويتية إلى سرعة التحرك، واتخاذ إجراءات مختلفة بحق المشاركين فيه.
وتسبب المسلسل الكويتي في حالة من الجدل والخلاف منذ بدء عرضه مع مطلع شهر رمضان الجاري، بعدما أثار استياء نواب ومتابعين كويتيين نتيجة لتطرقه لقضايا خلافية وحساسة اعتبرها كويتيون أنها تسيء إليهم.
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
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أمس, 18:48 GMT
ونقل الموقع الإلكتروني الراي، اليوم الخميس، عن سعود الخالدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، أن وزير الإعلام حمد روح الدين، قد أصدر توجيهات لجميع قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في مسلسل "من شارع الهرم إلى.." الذي يعرض على قناة "إم بي سي".
وشدد الخالدي على أن وزارة الإعلام الكويتية ستتخذ الإجراءات المناسبة ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة، دون إذن رسمي منها، مشيرا إلى أن العمل تم تصويره خارج الكويت، دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من الوزارة نفسها.
وأكد المسؤول الكويتي أن وزارة الإعلام حريصة على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي، ورفضها لأي أعمال من شأنها الإساءة إليه.
وفي السياق نفسه، دعا أحمد مطيع، النائب في البرلمان الكويتي، وزير الإعلام في بلاده بمحاسبة كل من ساهم واشترك في المسلسل الذي وصفه بـ"الهابط" المسيء للمجتمع الكويتي.
وطالب مطيع وزير الإعلام حمد روح الدين، بإصدار قرار بمنع تصوير أي عمل تلفزيوني ‏في بلاده إلا بعد الاطلاع ‏على مضمونه حتى لو كان منتجه والوسيلة الإعلامية التي ستعرضه أجنبية، مشددا على أن الكويتيين لا يقبلون، إطلاقا، الإساءة ‏للمجتمع الكويتي وقيمه وأخلاقه.
ويشار إلى أن مسلسل "من شارع الهرم إلى.." من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وهو من إنتاج شركة لبنانية جمال سنان، وشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية.
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