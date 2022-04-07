https://arabic.sputniknews.com/20220407/تحرك-كويتي-رسمي-بشأن-مسلسل-من-شارع-الهرم-إلى-1060932514.html

تحرك كويتي رسمي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى.."

تحرك كويتي رسمي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى.."

أثار المسلسل الكويتي "من شارع الهرم إلى.." جدلا كبيرا، ما دعا وزارة الإعلام الكويتية إلى سرعة التحرك، واتخاذ إجراءات مختلفة بحق المشاركين فيه. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T10:34+0000

2022-04-07T10:34+0000

2022-04-07T10:34+0000

العالم العربي

أخبار الكويت اليوم

أخبار مسلسلات رمضان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046203936_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_12365704cb8e9f8d1dffe0c688b052b3.jpg

وتسبب المسلسل الكويتي في حالة من الجدل والخلاف منذ بدء عرضه مع مطلع شهر رمضان الجاري، بعدما أثار استياء نواب ومتابعين كويتيين نتيجة لتطرقه لقضايا خلافية وحساسة اعتبرها كويتيون أنها تسيء إليهم.ونقل الموقع الإلكتروني الراي، اليوم الخميس، عن سعود الخالدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، أن وزير الإعلام حمد روح الدين، قد أصدر توجيهات لجميع قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في مسلسل "من شارع الهرم إلى.." الذي يعرض على قناة "إم بي سي".وشدد الخالدي على أن وزارة الإعلام الكويتية ستتخذ الإجراءات المناسبة ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة، دون إذن رسمي منها، مشيرا إلى أن العمل تم تصويره خارج الكويت، دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من الوزارة نفسها.وأكد المسؤول الكويتي أن وزارة الإعلام حريصة على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي، ورفضها لأي أعمال من شأنها الإساءة إليه.وفي السياق نفسه، دعا أحمد مطيع، النائب في البرلمان الكويتي، وزير الإعلام في بلاده بمحاسبة كل من ساهم واشترك في المسلسل الذي وصفه بـ"الهابط" المسيء للمجتمع الكويتي.وطالب مطيع وزير الإعلام حمد روح الدين، بإصدار قرار بمنع تصوير أي عمل تلفزيوني ‏في بلاده إلا بعد الاطلاع ‏على مضمونه حتى لو كان منتجه والوسيلة الإعلامية التي ستعرضه أجنبية، مشددا على أن الكويتيين لا يقبلون، إطلاقا، الإساءة ‏للمجتمع الكويتي وقيمه وأخلاقه.ويشار إلى أن مسلسل "من شارع الهرم إلى.." من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وهو من إنتاج شركة لبنانية جمال سنان، وشارك فيه نخبة من الفنانين من عدة جنسيات عربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلامية-كويتية-تنفجر-بالبكاء-بعد-إساءة-فنانة-لها-بتعايرني-إن-أمي-مصرية-فيديو-1060916656.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار مسلسلات رمضان