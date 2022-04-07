https://arabic.sputniknews.com/20220407/ترحيب-عربي-وخليجي-بقرار-تشكيل-مجلس-رئاسي-في-اليمن-1060941744.html

ترحيب عربي وخليجي بقرار تشكيل مجلس رئاسي في اليمن

ترحيب عربي وخليجي بقرار تشكيل مجلس رئاسي في اليمن

لاقى قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ترحيبا عربيا واسعا، فيما قدمت السعودية والإمارات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T13:16+0000

2022-04-07T13:16+0000

2022-04-07T13:16+0000

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فقد رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي فى اليمن، معتبرة أن تلك الخطوة تساهم فى عبور اليمن إلى بر الأمان.وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة إلى عبور باليمن الشقيق لبر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.كما أعربت الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن ترحيبها بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة دعمها له في تنفيذ مهامه.بدورها، رحبت الخارجية الأردنية، في بيان، بتشكيل المجلس، مؤكدة أن عمان "تدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي"، مثمنة الدعم المالي من السعودية والإمارات.كما رحب أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في بيان، بقرار هادي إنشاء المجلس، مؤكدا دعمه "في كل ما يحقق الاستقرار باليمن"، ومتمنيا له "التوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة التاريخية".وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم الخميس، قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في إعلان رئاسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".وأضاف: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".من جهتها، علقت جماعة "أنصار الله" على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" محمد البخيتي، في تصريحات مع قناة الميادين، إن "خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي فاجأت الجميع"، مشيرا إلى أنه "تم اختيار رشاد العليمي كرئيس للمجلس الجديد لأنه رجل أمريكا".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/أبو-الغيط-يرحب-بإنشاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1060930152.html

https://arabic.sputniknews.com/20220407/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الرئيس-اليمني-نقل-السلطة-إلى-مجلس-القيادة-الرئاسي-1060935979.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار مصر الآن