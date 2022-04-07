https://arabic.sputniknews.com/20220407/تسليم-رئيس-جمهورية-الشيشان-رمضان-قديروف-كتفيات-رتبة-فريق-فيديو-1060943489.html
تسليم رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف كتفيات رتبة فريق... فيديو
تسليم رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف كتفيات رتبة فريق... فيديو
أقيم في غروزني، مراسم تسليم الرتبة العسكرية التالية لرئيس الشيشان رمضان قديروف. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:46+0000
2022-04-07T13:46+0000
2022-04-07T13:46+0000
روسيا
رمضان قاديروف
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قرأ قائد منطقة شمال القوقاز التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي الفريق سيرغي زاخاروف مرسوم الرئيس الروسي وقدم كتفيات رتبة الفريق لقديروف.وتلا زاخاروف الرتبة العسكرية التالية "للضابط الكبير الفريق قديروف رمضان اخماتوفيتش رئيس جمهورية الشيشان".كما تم منح رتبة ملازم أول للنائب الأول لقائد منطقة شمال القوقاز لقوات الحرس الوطني الروسي اللواء عليبك ديليمخانوف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رمضان قاديروف
تسليم رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف كتفيات رتبة فريق... فيديو
تابعنا عبر
أقيم في غروزني، مراسم تسليم الرتبة العسكرية التالية لرئيس الشيشان رمضان قديروف.
قرأ قائد منطقة شمال القوقاز التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي الفريق سيرغي زاخاروف مرسوم الرئيس الروسي وقدم كتفيات رتبة الفريق لقديروف.
وتلا زاخاروف الرتبة العسكرية التالية "للضابط الكبير الفريق قديروف رمضان اخماتوفيتش رئيس جمهورية الشيشان".
كما تم منح رتبة ملازم أول للنائب الأول لقائد منطقة شمال القوقاز لقوات الحرس الوطني الروسي اللواء عليبك ديليمخانوف.