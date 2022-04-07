https://arabic.sputniknews.com/20220407/تشكل-اتحاد-قوي-يشمل-دولتين-عربيتين-وروسيا-ما-هي-التوقعات-التي-تخزنها-كبسولة-نبوءات-جيرينوفسكي-1060923101.html

تشكل اتحاد قوي يشمل دولتين عربيتين وروسيا... ما هي التوقعات التي تخزنها كبسولة نبوءات جيرينوفسكي

تشكل اتحاد قوي يشمل دولتين عربيتين وروسيا... ما هي التوقعات التي تخزنها كبسولة نبوءات جيرينوفسكي

من المقرر افتتاح الكبسولة التي تحتوي على توقعات السياسي في عام 2036. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T06:00+0000

2022-04-07T06:00+0000

2022-04-07T06:00+0000

روسيا

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أظهر متحف التاريخ الروسي المعاصر كبسولة تحتوي تنبؤات قام بها زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي في عام 2016.سيتم افتتاح الكبسولة في عام 2036، لمعرفة ما إذا كانت تنبؤات السياسي قد تحققت، بما في ذلك اختفاء جوازات السفر والمعاشات التقاعدية، وظهور القطارات في أنابيب مفرغة، وانهيار الناتو، وتحول روسيا إلى مركز للعالم.وفقًا للباحث ألكسندر فلوروف، زار جيرينوفسكي المتحف مرارًا وتكرارًا وقدم له عناصر مختلفة تتعلق بحياته السياسية والاجتماعية.وقال لقناة "زفيزدا": "من بين المعروضات التي سلمها فلاديمير فولفوفيتش شخصيًا، تُعرض اليوم كبسولة تحمل رسالة إلى الأجيال القادمة. تم تسليم هذه الكبسولة رسمياً من جيرينوفسكي إلى متحفنا في صيف عام 2016. هناك نقش على الكبسولة: "تفتح بعد 20 عامًا"، أي في عام 2036 سنفتح هذه الكبسولة ونقرأ توقعات فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي عن هذه الفترة من تاريخنا".هناك تنبؤات أخرى مثيرة للاهتمام في الكبسولة. من بينها: تحديد النسل الصارم في العالم (بحد أقصى طفلين أو حتى طفل واحد لكل أسرة) بسبب الزيادة السكانية القادمة على كوكب الأرض، وظهور مفهوم "مواطن العالم"، واختفاء التقسيم الإقليمي الوطني والحكم الذاتي في مدن جميع البلدان، ونسيان أنظمة الحزب الواحد والسلطوية.فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي، تنبأ جيرينوفسكي بالتقطيع والحوسبة العالمية، والإلغاء الكامل لجوازات السفر والنقود، وظهور قطارات في أنابيب مفرغة من شأنها أن تتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة.تنبأ السياسي أن معرفة وخبرة الشخص سيتم تقييمها في المستقبل من خلال دراسة استقصائية عامة، وسيتم حساب معامل التنمية البشرية. لن تكون هناك حاجة إلى معاشات التأمين، حيث سيتمكن الشخص من إعالة نفسه من خلال نظام الادخار، وبالنسبة لولادة الأطفال، ستحصل النساء على أجور خاصة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.قال رئيس الدوما (مجلس النواب) في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين، يوم أمس الأربعاء 6 أبريل / نيسان، إن فلاديمير جيرينوفسكي توفي عن عمر يناهز 76 عاما بعد مرض خطير.

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