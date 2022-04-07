تغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:49 GMT 07.04.2022
زيلينسكي يعلن عن لقاء بمشاركة الضامنين الأمنيين
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن عقد لقاء بمشاركة الضامنين الأمنيين المزعومين، وسيشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة، بريطانيا، تركيا، بولندا، ألمانيا، فرنسا وإسرائيل، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماع مع روسيا.
05:34 GMT 07.04.2022
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية في الفترة الممتدة من 17 فبراير/شباط إلى 7 أبريل/نيسان، استهدفت جمهورية لوغانسك الشعبية بـ8 آلاف قذيفة.
05:08 GMT 07.04.2022
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة سكنية في دونيتسك
أفاد ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لوقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة جورسكو السكنية في دونيتسك بـ5 قذائف، صباح اليوم.