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https://arabic.sputniknews.com/20220407/توقف-مباراة-إيفرتون-وبيرنلي-لإفطار-عبد-الله-دوكوري-فيديو-1060950717.html
توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو
توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو
توقفت مباراة إيفرتون وبيرنلي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لإفطار اللاعب عبد الله دوكوري. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T16:15+0000
2022-04-07T16:15+0000
رمضان
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتوقف اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لبضع لحظات، لكي يتسنى للاعب خط وسط إيفرتون، عبد الله دوكوري، كسر صيامه بعد آذان المغرب.وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت الموافقة على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الجاري.وانتهت المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة إيفرتون (2-3).ورفع بيرنلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة.
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رمضان, أخبار الدوري الإنجليزي

توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو

16:15 GMT 07.04.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDSتشيلسي - إيفرتون
تشيلسي - إيفرتون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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توقفت مباراة إيفرتون وبيرنلي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لإفطار اللاعب عبد الله دوكوري.
وتوقف اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لبضع لحظات، لكي يتسنى للاعب خط وسط إيفرتون، عبد الله دوكوري، كسر صيامه بعد آذان المغرب.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت الموافقة على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الجاري.
وانتهت المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة إيفرتون (2-3).
ورفع بيرنلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة.
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