https://arabic.sputniknews.com/20220407/توقف-مباراة-إيفرتون-وبيرنلي-لإفطار-عبد-الله-دوكوري-فيديو-1060950717.html
توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو
توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو
توقفت مباراة إيفرتون وبيرنلي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لإفطار اللاعب عبد الله دوكوري. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T16:15+0000
2022-04-07T16:15+0000
2022-04-07T16:15+0000
رمضان
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتوقف اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لبضع لحظات، لكي يتسنى للاعب خط وسط إيفرتون، عبد الله دوكوري، كسر صيامه بعد آذان المغرب.وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت الموافقة على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الجاري.وانتهت المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة إيفرتون (2-3).ورفع بيرنلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, أخبار الدوري الإنجليزي
توقف مباراة إيفرتون وبيرنلي لإفطار عبد الله دوكوري... فيديو
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توقفت مباراة إيفرتون وبيرنلي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لإفطار اللاعب عبد الله دوكوري.
وتوقف اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، لبضع لحظات، لكي يتسنى للاعب خط وسط إيفرتون، عبد الله دوكوري، كسر صيامه بعد آذان المغرب.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز
، قررت الموافقة على منح بعض لحظات راحة في المباريات، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم خلال شهر رمضان الجاري.
وانتهت المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة إيفرتون (2-3).
ورفع بيرنلي رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة.