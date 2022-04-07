https://arabic.sputniknews.com/20220407/جامعة-كورية-تعاقب-ابنة-وزير-سابق-بعد-اتهامها-بالتزوير-1060926731.html
جامعة كورية تعاقب ابنة وزير سابق بعد اتهامها بالتزوير
جامعة كورية تعاقب ابنة وزير سابق بعد اتهامها بالتزوير
ألغت جامعة كورية قبول ابنة وزير سابق بعدما تم اكتشاف وجود تزوير في المستندات الخاصة بمدرستها الثانوية أثناء التقدم للجامعة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:14+0000
2022-04-07T08:14+0000
2022-04-07T08:14+0000
منوعات
كوريا الجنوبية
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن جامعة بوسان الوطنية أعلنت هذا القرار، اليوم الخميس، وقالت إن جو مين، ابنة وزير العدل الأسبق جو كوك، استخدمت وثائق مزورة عندما تقدمت للجامعة في عام 2015.وتقدمت جو مين، للالتحاق بكلية علوم الحياة والتكنولوجيا في الجامعة، لكن عندما تم اكتشاف أن سجلها تضمن معلومات كاذبة تم اتخاذ قرار بإلغاء الالتحاق بالجامعة وإخبارها به.ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت حكما ضد والدة جو مين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بحبسها 4 سنوات بتهمة الاحتيال الأكاديمي.وقالت الوكالة إن والدتها جونغ كيونغ سيم، قامت بتزوير إشادة من رئيس الجامعة وحصلت على شهادة تدريب مزورة قامت استخدامها في طلب التحاق ابنتها بكلية الطب.وكان والد جو مين، وزير العدل السابق، أحد أقرب المسؤولين لرئيس البلاد في ذلك الحين مون جيه - إن.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/كوريا-الجنوبية-زوجة-مرشح-رئاسي-متهمة-بتزوير-مؤهلاتها-الدراسية-1054686737.html
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منوعات, كوريا الجنوبية
جامعة كورية تعاقب ابنة وزير سابق بعد اتهامها بالتزوير
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ألغت جامعة كورية قبول ابنة وزير سابق بعدما تم اكتشاف وجود تزوير في المستندات الخاصة بمدرستها الثانوية أثناء التقدم للجامعة.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن جامعة بوسان الوطنية أعلنت هذا القرار، اليوم الخميس، وقالت إن جو مين، ابنة وزير العدل الأسبق جو كوك، استخدمت وثائق مزورة عندما تقدمت للجامعة في عام 2015.
وتقدمت جو مين، للالتحاق بكلية علوم الحياة والتكنولوجيا في الجامعة، لكن عندما تم اكتشاف أن سجلها تضمن معلومات كاذبة تم اتخاذ قرار بإلغاء الالتحاق بالجامعة
وإخبارها به.
ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت حكما ضد والدة جو مين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بحبسها 4 سنوات بتهمة الاحتيال الأكاديمي.
28 ديسمبر 2021, 07:11 GMT
وقالت الوكالة إن والدتها جونغ كيونغ سيم، قامت بتزوير إشادة من رئيس الجامعة وحصلت على شهادة تدريب مزورة
قامت استخدامها في طلب التحاق ابنتها بكلية الطب.
وكان والد جو مين، وزير العدل السابق، أحد أقرب المسؤولين لرئيس البلاد في ذلك الحين مون جيه - إن.