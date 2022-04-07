https://arabic.sputniknews.com/20220407/جرائم-حرب-أوكرانية-1060940664.html
جرائم حرب أوكرانية
جرائم حرب أوكرانية
دعا الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تعليقه على مقطع الفيديو الخاص بـ "التعامل الوحشي" للقوات المسلحة الأوكرانية ضد جنود روس، إلى... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:56+0000
2022-04-07T12:56+0000
2022-04-07T13:16+0000
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها مستعدة لتأكيد صحة تسجيل الفيديو لمجزرة القوات المسلحة الأوكرانية بحق أسرى وجرحى عسكريين روس. ونشرت الصحيفة اللقطات الوحشية بالتفصيل واقترح أن القوات المسلحة الروسية تعرضت لكمين في 30 مارس/ آذار، أثناء انسحابها من ضواحي كييف.ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دوجاريك، قوله: "يجب إجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان".ناشدت روسيا الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلطات ألمانيا وتركيا وفرنسا، مطالبة سلطات كييف بضمان وصول اللجنة الدولية إلى أسرى الحرب الروس، وكذلك الشروع في عقد اجتماع للأمم المتحدة ومجلس الأمن في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأن قضية أسرى الحرب.قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة لأوكرانيا تستخدم التعذيب والبلطجة ضد الأسرى الروس بروح "معاقبي زمن الحرب الوطنية العظمى".وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أنه، وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، فإن كييف تعامل أسرى الحرب الروس معاملة غير إنسانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
جرائم حرب أوكرانية
12:56 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
دعا الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تعليقه على مقطع الفيديو الخاص بـ "التعامل الوحشي" للقوات المسلحة الأوكرانية ضد جنود روس، إلى إجراء تحقيق في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها مستعدة لتأكيد صحة تسجيل الفيديو لمجزرة القوات المسلحة الأوكرانية بحق أسرى وجرحى عسكريين روس
. ونشرت الصحيفة اللقطات الوحشية بالتفصيل واقترح أن القوات المسلحة الروسية تعرضت لكمين في 30 مارس/ آذار، أثناء انسحابها من ضواحي كييف.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دوجاريك، قوله: "يجب إجراء تحقيق شامل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان".
ناشدت روسيا الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلطات ألمانيا وتركيا وفرنسا، مطالبة سلطات كييف بضمان وصول اللجنة الدولية إلى أسرى الحرب الروس، وكذلك الشروع في عقد اجتماع للأمم المتحدة ومجلس الأمن في المستقبل القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأن قضية أسرى الحرب.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة لأوكرانيا تستخدم التعذيب والبلطجة ضد الأسرى الروس
بروح "معاقبي زمن الحرب الوطنية العظمى".
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك"
أنه، وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، فإن كييف تعامل أسرى الحرب الروس معاملة غير إنسانية.