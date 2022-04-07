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حركة حماس "تبارك" الهجوم الدامي في تل أبيب وتصفه بـ"الرد المشروع"
حركة حماس "تبارك" الهجوم الدامي في تل أبيب وتصفه بـ"الرد المشروع"
أعربت حركة حماس "مباركتها" عملية إطلاق النار في تل أبيب اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو 14 آخرين، معتبرة إياها "ردا مشروعا على التصعيد... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T21:42+0000
2022-04-07T21:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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القدس- سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان: "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي وقعت مساء اليوم، وسط ما يسمّى تل أبيب".وأضاف البيان أن العملية التي أدت إلى مقتل عدد من "الجنود المحتلين والمستوطنين الصهاينة"، تعد ردا طبيعيا ومشروعا على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد "شعبنا، وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى".قتل إسرائيليان على الأقل وأصيب 14 آخرون مساء اليوم الخميس، خلال إطلاق نار بوسط تل أبيب، في ما تقول الشرطة إنه "هجوما إرهابيا جديدا" تطارد مرتكبيه.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اعتداء بأسلحة نارية وقع في شارع ديوزينغوف وسط تل أبيب، ما تسبب في سقوط 14 مصابا بعضهم في حالة حرجة وخطيرة، فيما لقي اثنان مصرعهما.نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو للحظة وقوع هجوم مسلح داخل مطعم وسط مدينة تل أبيب، وتداول مغردون مقاطع تظهر حالة من الهلع بين الإسرائيليين وحالة استنفار أمني قصوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/سقوط-5-جرحى-في-تل-أبيب-خلال-هجوم-بالأسلحة-النارية-1060954053.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

حركة حماس "تبارك" الهجوم الدامي في تل أبيب وتصفه بـ"الرد المشروع"

21:42 GMT 07.04.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Adel Hana
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أعربت حركة حماس "مباركتها" عملية إطلاق النار في تل أبيب اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو 14 آخرين، معتبرة إياها "ردا مشروعا على التصعيد الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين.
القدس- سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان: "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي وقعت مساء اليوم، وسط ما يسمّى تل أبيب".
وأضاف البيان أن العملية التي أدت إلى مقتل عدد من "الجنود المحتلين والمستوطنين الصهاينة"، تعد ردا طبيعيا ومشروعا على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد "شعبنا، وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى".
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
قتيلان و14 مصابا خلال هجوم بالأسلحة النارية في تل أبيب
18:21 GMT
قتل إسرائيليان على الأقل وأصيب 14 آخرون مساء اليوم الخميس، خلال إطلاق نار بوسط تل أبيب، في ما تقول الشرطة إنه "هجوما إرهابيا جديدا" تطارد مرتكبيه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اعتداء بأسلحة نارية وقع في شارع ديوزينغوف وسط تل أبيب، ما تسبب في سقوط 14 مصابا بعضهم في حالة حرجة وخطيرة، فيما لقي اثنان مصرعهما.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو للحظة وقوع هجوم مسلح داخل مطعم وسط مدينة تل أبيب، وتداول مغردون مقاطع تظهر حالة من الهلع بين الإسرائيليين وحالة استنفار أمني قصوى.
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