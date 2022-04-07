https://arabic.sputniknews.com/20220407/حملة-دعائية-للبحث-عن-زبون-مطعم-دفع-فاتورة-زائدة-بالخطأ-1060925066.html
حملة دعائية للبحث عن زبون مطعم دفع فاتورة زائدة بالخطأ
حملة دعائية للبحث عن زبون مطعم دفع فاتورة زائدة بالخطأ
أطلق أحد المطاعم حملة دعائية على "فيسبوك"، إضافة إلى لوحات إعلانية في الشوارع، للبحث عن زبون صدرت له فاتورة تزيد قيمتها عما حصل عليه فعليا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:24+0000
2022-04-07T07:24+0000
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ذكر ذلك موقع "ستوف"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مطعم "ياتاي" في نيوزيلندا أطلق حملة لتعقب أحد زبائنه وهي سيدة تدعى "شارون" بعدما اكتشف أنها دفعت مبلغا أعلى من قيمة الفاتورة الفعلية المفترض دفعها، عن طريق الخطأ.ويقول الموقع إن المطعم بدأ حملته على "فيسبوك" للبحث عن السيدة وإعادة 8 دولارات لها، مشيرة إلى أنه تم مشاركة هذا المنشور مئات المرات وتناولته العديد من وسائل الإعلام العالمية.ولفت الموقع إلى أن مالك المطعم أصدرت تعليمات مشددة للعاملين به بأنه في حال تواصلت معهم السيدة "شارون"، فإنه يجب إخبارها لمقابلتها فورا رغم أنها كانت رهن العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.وبالفعل عندما اتصلت السيدة تم إخبارها وتواصلت معها، بحسب الموقع الذي أوضح أنها كانت في غاية اللطف.وأوضح الموقع أن هذه الحملة كانت سببا في زيادة زبائن المطعم في ذات الوقت الذي تم فيه رد المبلغ الزائد الذي دفعته السيدة عن طريق الخطأ.
https://arabic.sputniknews.com/20180210/مطعم-ياباني-مقابل-الطعام-1029901554.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
حملة دعائية للبحث عن زبون مطعم دفع فاتورة زائدة بالخطأ
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أطلق أحد المطاعم حملة دعائية على "فيسبوك"، إضافة إلى لوحات إعلانية في الشوارع، للبحث عن زبون صدرت له فاتورة تزيد قيمتها عما حصل عليه فعليا.
ذكر ذلك موقع "ستوف"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مطعم "ياتاي" في نيوزيلندا أطلق حملة لتعقب أحد زبائنه وهي سيدة تدعى "شارون" بعدما اكتشف أنها دفعت مبلغا أعلى من قيمة الفاتورة الفعلية المفترض دفعها، عن طريق الخطأ.
10 فبراير 2018, 02:50 GMT
ويقول الموقع
إن المطعم بدأ حملته على "فيسبوك" للبحث عن السيدة وإعادة 8 دولارات لها، مشيرة إلى أنه تم مشاركة هذا المنشور مئات المرات وتناولته العديد من وسائل الإعلام العالمية.
ولفت الموقع إلى أن مالك المطعم أصدرت تعليمات مشددة للعاملين به
بأنه في حال تواصلت معهم السيدة "شارون"، فإنه يجب إخبارها لمقابلتها فورا رغم أنها كانت رهن العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وبالفعل عندما اتصلت السيدة تم إخبارها وتواصلت معها، بحسب الموقع الذي أوضح أنها كانت في غاية اللطف.
وأوضح الموقع أن هذه الحملة كانت سببا في زيادة زبائن المطعم
في ذات الوقت الذي تم فيه رد المبلغ الزائد الذي دفعته السيدة عن طريق الخطأ.