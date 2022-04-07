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خبيرة اقتصادية تقترح حلا لفوائض النفط الروسي
خبيرة اقتصادية تقترح حلا لفوائض النفط الروسي
أدى الانخفاض الحاد في أحجام تصدير الوقود إلى تكوين فوائض في مرافق التخزين، مما يهدد بإغلاق مصافي النفط في روسيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:09+0000
2022-04-07T13:09+0000
روسيا
اقتصاد
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قالت تمارا سافونوفا، المدير العام لوكالة التحليل المستقلة لقطاع النفط والغاز الروسي، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن "استخدام الوقود الثقيل في محطات الطاقة الحرارية يمكن أن يحل المشكلة، ولكن جزئيًا فقط".وبحسب نتائج عام 2021، بلغت حصة الصادرات النفطية الروسية 43% من إجمالي الإنتاج، وبلغت حصة صادرات المنتجات النفطية نحو 50% من حصص تكرير النفط في روسيا، وهكذا ظهرت مشكلة إعادة توزيع نفط الوقود على محطات توليد الطاقة الحرارية.وتعتقد سافونوفا أن مشكلة فائض نفط الوقود في مرافق التخزين يمكن حلها بالكامل إذا تم العثور على مشترين جدد لهذا الوقود.وتابعت: "تشهد روسيا حاليًا وضعًا فريدًا من فائض السوق المحلية على خلفية النقص العالمي في النفط والغاز، وفي الوقت نفسه، فإن العمليات التقليدية للمصدرين الروس محدودة بسبب تقليص الواردات من قبل أوروبا".وأردفت: "سافر لافروف إلى الهند، وتوجد أيضا الصين، ولكنها في وضع الاستعداد، ولا تزال هناك إمكانية للتسليم إلى أمريكا اللاتينية، ولكن تنشأ نحو هذه الوجهة مشكلة اللوجستيات والكلفة الباهظة للسفن".وتداولت وسائل إعلام، أنباء مفادها أن العديد من الشركات الصينية اشترت الفحم الروسي مقابل اليوان الشهر الماضي، وستصل الشحنات الأولى من الفحم إلى الصين هذا الشهر.ويقول متعاملون إن هذه ستكون "أول شحنات مواد خام تُدفع باليوان منذ أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، وعزلت عددًا من البنوك الروسية عن نظام التحويلات المالية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس، نقلاً عن بيانات من شركة الاستشارات الصينية "فينوي إنيرجي".
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روسيا, اقتصاد

خبيرة اقتصادية تقترح حلا لفوائض النفط الروسي

13:09 GMT 07.04.2022
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik
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أدى الانخفاض الحاد في أحجام تصدير الوقود إلى تكوين فوائض في مرافق التخزين، مما يهدد بإغلاق مصافي النفط في روسيا.
قالت تمارا سافونوفا، المدير العام لوكالة التحليل المستقلة لقطاع النفط والغاز الروسي، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن "استخدام الوقود الثقيل في محطات الطاقة الحرارية يمكن أن يحل المشكلة، ولكن جزئيًا فقط".
وبحسب نتائج عام 2021، بلغت حصة الصادرات النفطية الروسية 43% من إجمالي الإنتاج، وبلغت حصة صادرات المنتجات النفطية نحو 50% من حصص تكرير النفط في روسيا، وهكذا ظهرت مشكلة إعادة توزيع نفط الوقود على محطات توليد الطاقة الحرارية.
وتعتقد سافونوفا أن مشكلة فائض نفط الوقود في مرافق التخزين يمكن حلها بالكامل إذا تم العثور على مشترين جدد لهذا الوقود.
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وتابعت: "تشهد روسيا حاليًا وضعًا فريدًا من فائض السوق المحلية على خلفية النقص العالمي في النفط والغاز، وفي الوقت نفسه، فإن العمليات التقليدية للمصدرين الروس محدودة بسبب تقليص الواردات من قبل أوروبا".
وأردفت: "سافر لافروف إلى الهند، وتوجد أيضا الصين، ولكنها في وضع الاستعداد، ولا تزال هناك إمكانية للتسليم إلى أمريكا اللاتينية، ولكن تنشأ نحو هذه الوجهة مشكلة اللوجستيات والكلفة الباهظة للسفن".
وتداولت وسائل إعلام، أنباء مفادها أن العديد من الشركات الصينية اشترت الفحم الروسي مقابل اليوان الشهر الماضي، وستصل الشحنات الأولى من الفحم إلى الصين هذا الشهر.
ويقول متعاملون إن هذه ستكون "أول شحنات مواد خام تُدفع باليوان منذ أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، وعزلت عددًا من البنوك الروسية عن نظام التحويلات المالية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الخميس، نقلاً عن بيانات من شركة الاستشارات الصينية "فينوي إنيرجي".
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