https://arabic.sputniknews.com/20220407/خبير-إسرائيل-تعلم-أن-هناك-خطوط-حمراء-في-مدينة-القدس-ومنها-المسجد-الأقصى-1060938497.html
خبير: إسرائيل تعلم أن هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى
خبير: إسرائيل تعلم أن هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تستعد لمعركة الأسوار وتنشر بطاريات دفاعية، استهداف معسكر للقوات التركية شمالي العراق واستنفار... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:06+0000
2022-04-07T12:06+0000
2022-04-07T12:06+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: "إسرائيل تعلم أنه هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى"
خبير: "إسرائيل تعلم أنه هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى"
أعلنت تل أبيب عن استعدادها لمعركة "الأسوار 2"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده للعملية العسكرية ضد قطاع غزة، في الوقت الذي نشرت فيه تل أبيب بطاريات دفاعية تحسباً لأي تصعيد وعلى مختلف الجبهات، في الوقت الذي أكدت فيه المقاومة الفلسطينية أنها ستواجه التصعيد بتصعيد للمقاومة.وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج في اتصال هاتفي لـ"شؤون عسكرية":خبيرعسكري: المؤسسة العسكرية العراقية تمر بأسوء حالاتهاأثار مشهد تمثيلي تم عرضه على إحدى المحطات التلفزيونية العراقية غضب بعض الجهات الأمنية، المشهد كشف عن سلبيات وظواهر غير مقبولة داخل المؤسسة العسكرية من بينها انتشار الرشاوي وكذلك انتشار استخدام الهويات العسكرية بين بعض الجهات غير الأمنية في البلاد، بهدف تسهيل بعض المعاملات في الدوائر الرسمية.وعن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال حديثه مع البرنامج:وتعرض معسكر للقوات التركية الى استهداف بصواريخ داخل العراق، ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه بل تكرر أكثر من مرة، وعن هذا الاستهداف أضاف الشريفي قائلاً:
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل تعلم أن هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تستعد لمعركة الأسوار وتنشر بطاريات دفاعية، استهداف معسكر للقوات التركية شمالي العراق واستنفار أمني تحسبا لغزوات رمضان، أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا طائرات انتحارية.
أعلنت تل أبيب عن استعدادها لمعركة "الأسوار 2"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده للعملية العسكرية ضد قطاع غزة، في الوقت الذي نشرت فيه تل أبيب بطاريات دفاعية تحسباً لأي تصعيد وعلى مختلف الجبهات، في الوقت الذي أكدت فيه المقاومة الفلسطينية أنها ستواجه التصعيد بتصعيد للمقاومة.
وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج في اتصال هاتفي لـ"شؤون عسكرية
":
"في ظل الأحداث الأخيرة والتأهبات العسكرية لمواجهة العمليات العسكرية بحسب إسرائيل، وما يحدث في الضفة الغربية فإن الجانب الإسرائيلي يشعر بأنه سيكون هناك تصعيد كامل، ولكي لا يتكرر معه ماحصل بمعركة سيف القدس فهو يتأهب الآن لأي مستجدات".
خبيرعسكري: المؤسسة العسكرية العراقية تمر بأسوء حالاتها
أثار مشهد تمثيلي تم عرضه على إحدى المحطات التلفزيونية العراقية غضب بعض الجهات الأمنية، المشهد كشف عن سلبيات وظواهر غير مقبولة داخل المؤسسة العسكرية من بينها انتشار الرشاوي وكذلك انتشار استخدام الهويات العسكرية بين بعض الجهات غير الأمنية في البلاد، بهدف تسهيل بعض المعاملات في الدوائر الرسمية.
وعن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال حديثه مع البرنامج:
"المؤسسة العسكرية تمر بأسوء حالاتها، والسبب هو أنه تم إخضاع المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى المحاصصة، وهي هيمنة أحزاب ذات أمتدادات إقليمية فضلاً عن أنها ذات متبينات فكرية معينة".
وتعرض معسكر للقوات التركية الى استهداف بصواريخ داخل العراق، ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه بل تكرر أكثر من مرة، وعن هذا الاستهداف أضاف الشريفي قائلاً:
"إن تواجد القوات التركية داخل العراق هو تواجد غير مبرر وحتى ضمن أطر ميثاق الأمم المتحدة، فهو عدوان على اعتبار أنه انتهاك لسيادة البلد واختراق أراضيه وإنشاء معسكرات ذات طابع عسكري دون موافقة الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان".