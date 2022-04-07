https://arabic.sputniknews.com/20220407/خبير-إسرائيل-تعلم-أن-هناك-خطوط-حمراء-في-مدينة-القدس-ومنها-المسجد-الأقصى-1060938497.html

خبير: إسرائيل تعلم أن هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى

خبير: إسرائيل تعلم أن هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إسرائيل تستعد لمعركة الأسوار وتنشر بطاريات دفاعية، استهداف معسكر للقوات التركية شمالي العراق واستنفار... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T12:06+0000

2022-04-07T12:06+0000

2022-04-07T12:06+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: "إسرائيل تعلم أنه هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى" خبير: "إسرائيل تعلم أنه هناك خطوط حمراء في مدينة القدس ومنها المسجد الأقصى"

أعلنت تل أبيب عن استعدادها لمعركة "الأسوار 2"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده للعملية العسكرية ضد قطاع غزة، في الوقت الذي نشرت فيه تل أبيب بطاريات دفاعية تحسباً لأي تصعيد وعلى مختلف الجبهات، في الوقت الذي أكدت فيه المقاومة الفلسطينية أنها ستواجه التصعيد بتصعيد للمقاومة.وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج في اتصال هاتفي لـ"شؤون عسكرية":خبيرعسكري: المؤسسة العسكرية العراقية تمر بأسوء حالاتهاأثار مشهد تمثيلي تم عرضه على إحدى المحطات التلفزيونية العراقية غضب بعض الجهات الأمنية، المشهد كشف عن سلبيات وظواهر غير مقبولة داخل المؤسسة العسكرية من بينها انتشار الرشاوي وكذلك انتشار استخدام الهويات العسكرية بين بعض الجهات غير الأمنية في البلاد، بهدف تسهيل بعض المعاملات في الدوائر الرسمية.وعن هذا الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال حديثه مع البرنامج:وتعرض معسكر للقوات التركية الى استهداف بصواريخ داخل العراق، ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه بل تكرر أكثر من مرة، وعن هذا الاستهداف أضاف الشريفي قائلاً:

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2022

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محمد جمعة https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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