عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220407/خبير-اقتصادي-يجب-إعلان-حالة-طوارئ-اقتصادية-في-تونس-1060929617.html
خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس
خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس
دعا خبير اقتصادي تونسي إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، متوقعا حدوث تضخم بنسبة تصل إلى 10 في المئة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:38+0000
2022-04-07T09:38+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058491667_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_fdc9a5fa1e2791c155d502ad134d7b56.jpg
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، الذي قال إن نسبة التضخم التي تتجاوز 7 في المئة حاليا يمكن أن ترتفع لتتجاوز 10 في المئة.ولفت سعيدان إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سيقود إلى تدني مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينتج عنه دعوات لرفع الأجور بصورة يستحيل تحقيقها في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد.وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إجراء حوار شامل لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد تشارك فيه الحكومة والمنظمات الوطنية والاقتصاديين.كما دعا عز الدين سعيدان إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد وإيجاد الحلول اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/تونس-تقترض-400-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-لمساعدة-الفقراء-1060896898.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058491667_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_adac0e9237c837aad6b282c45124ccae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس

09:38 GMT 07.04.2022
© Sputnik . meriem kdiraاحتجاجات تونس
احتجاجات تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . meriem kdira
تابعنا عبرTelegram
دعا خبير اقتصادي تونسي إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، متوقعا حدوث تضخم بنسبة تصل إلى 10 في المئة.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، الذي قال إن نسبة التضخم التي تتجاوز 7 في المئة حاليا يمكن أن ترتفع لتتجاوز 10 في المئة.
ولفت سعيدان إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سيقود إلى تدني مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينتج عنه دعوات لرفع الأجور بصورة يستحيل تحقيقها في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الفقراء
أمس, 11:24 GMT
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إجراء حوار شامل لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد تشارك فيه الحكومة والمنظمات الوطنية والاقتصاديين.
كما دعا عز الدين سعيدان إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد وإيجاد الحلول اللازمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала