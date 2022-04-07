https://arabic.sputniknews.com/20220407/خبير-اقتصادي-يجب-إعلان-حالة-طوارئ-اقتصادية-في-تونس-1060929617.html
خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس
خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس
دعا خبير اقتصادي تونسي إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، متوقعا حدوث تضخم بنسبة تصل إلى 10 في المئة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T09:38+0000
2022-04-07T09:38+0000
2022-04-07T09:38+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، الذي قال إن نسبة التضخم التي تتجاوز 7 في المئة حاليا يمكن أن ترتفع لتتجاوز 10 في المئة.ولفت سعيدان إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سيقود إلى تدني مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينتج عنه دعوات لرفع الأجور بصورة يستحيل تحقيقها في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد.وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إجراء حوار شامل لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد تشارك فيه الحكومة والمنظمات الوطنية والاقتصاديين.كما دعا عز الدين سعيدان إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد وإيجاد الحلول اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/تونس-تقترض-400-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-لمساعدة-الفقراء-1060896898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
خبير اقتصادي: يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية في تونس
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دعا خبير اقتصادي تونسي إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، متوقعا حدوث تضخم بنسبة تصل إلى 10 في المئة.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول
عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، الذي قال إن نسبة التضخم التي تتجاوز 7 في المئة حاليا يمكن أن ترتفع لتتجاوز 10 في المئة.
ولفت سعيدان إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سيقود إلى تدني مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار
، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينتج عنه دعوات لرفع الأجور بصورة يستحيل تحقيقها في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إجراء حوار شامل لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد تشارك فيه الحكومة والمنظمات الوطنية
والاقتصاديين.
كما دعا عز الدين سعيدان إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي
في البلاد وإيجاد الحلول اللازمة.