https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-يلوح-بفزاعة-الصين-وروسيا-أثناء-مناقشة-ميزانية-الدفاع-1060946497.html

رئيس أركان الجيش الأمريكي يلوح "بفزاعة" الصين وروسيا أثناء مناقشة ميزانية الدفاع

رئيس أركان الجيش الأمريكي يلوح "بفزاعة" الصين وروسيا أثناء مناقشة ميزانية الدفاع

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا والصين لديهما قدرات عسكرية كبيرة، وتسعيان لتغيير جذري في... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T14:43+0000

2022-04-07T14:43+0000

2022-04-07T14:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg

وأضاف ميلي خلال جلسة استماع بشأن الميزانية العسكرية في مجلس الشيوخ: "نواجه اليوم قوتين عالميتين، الصين وروسيا، تتمتع كل منهما بقدرات عسكرية كبيرة وتسعى لتغيير جذري في النظام العالمي القائم على القواعد".واعتبر ميلي أن "المجتمع الدولي يدخل اليوم عصرًا يتسم بخطر متزايد من المواجهة العسكرية بين القوى العظمى".وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، يوم 6 نيسان/ أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية.وأضاف كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.وتابع: "هناك حوالي 60 موقعاً في المناطق المتاخمة لروسيا والصين، تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية".

https://arabic.sputniknews.com/20220406/البنتاغون-لا-مؤشرات-على-اعتزام-روسيا-استخدام-أسلحة-كيميائية-أو-بيولوجية-في-أوكرانيا-1060918079.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين