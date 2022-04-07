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رئيس الحكومة الإسبانية يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
رئيس الحكومة الإسبانية يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
يبدأ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المغرب تعد الأولى من نوعها، بعد الأزمة الحادة بين البلدين، التي نشبت عقب استضافة مدريد... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:26+0000
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الرباط - سبوتنيك. وسيلتقي سانشيز بالعاهل المغربي محمد السادس وبرئيس الحكومة عزيز أخنوش.وقال بيان صادر عن وزارة القصور المغربية، إن سانشيز سيزور المغرب، الخميس، وسيلتقي بالملك محمد السادس، الذي سيقيم مأدبة إفطار رمضاني على شرف ضيفه.وكان الملك محمد السادس أجرى، الخميس الماضي، محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية، جدّد من خلالها التعبير عن تقديره الكبير لإعلان إسبانيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لحل مشكلة النزاع على إقليم الصحراء (الصحراء الغربية).وأعلنت إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء؛ كما تعهدت بضمان سيادة المغرب ووحدة أراضيه، في إطار "المرحلة الجديدة"، التي تم تدشينها بين البلدين.وشهدت العلاقات المغربية - الإسبانية توترا كبيرا بعد استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، في حزيران/يونيو الماضي، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الجزائر-تتحرك-للرد-على-انحياز-إسبانيا-للمغرب-في-قضية-الصحراء--1060664773.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

رئيس الحكومة الإسبانية يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

10:26 GMT 07.04.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTEرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
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يبدأ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المغرب تعد الأولى من نوعها، بعد الأزمة الحادة بين البلدين، التي نشبت عقب استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، العام الماضي.
الرباط - سبوتنيك. وسيلتقي سانشيز بالعاهل المغربي محمد السادس وبرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال بيان صادر عن وزارة القصور المغربية، إن سانشيز سيزور المغرب، الخميس، وسيلتقي بالملك محمد السادس، الذي سيقيم مأدبة إفطار رمضاني على شرف ضيفه.
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
30 مارس, 16:10 GMT
وكان الملك محمد السادس أجرى، الخميس الماضي، محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية، جدّد من خلالها التعبير عن تقديره الكبير لإعلان إسبانيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لحل مشكلة النزاع على إقليم الصحراء (الصحراء الغربية).
وأعلنت إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء؛ كما تعهدت بضمان سيادة المغرب ووحدة أراضيه، في إطار "المرحلة الجديدة"، التي تم تدشينها بين البلدين.
وشهدت العلاقات المغربية - الإسبانية توترا كبيرا بعد استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، في حزيران/يونيو الماضي، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
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