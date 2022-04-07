https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-مؤتمر-عدن-الجامع-لـسبوتنيك-التغييرات-الرئاسية-الأخيرة-بارقة-أمل-بعد-انسداد-الأفق-1060942913.html

رئيس مؤتمر عدن الجامع لـ"سبوتنيك": التغييرات الرئاسية الأخيرة بارقة أمل بعد انسداد الأفق

رئيس مؤتمر عدن الجامع لـ"سبوتنيك": التغييرات الرئاسية الأخيرة بارقة أمل بعد انسداد الأفق

أكد رئيس مؤتمر عدن الجامع، إيهاب عبد القادر، أن التغييرات الهيكلية في الرئاسة طال انتظارها، نظرا لتهالك الشرعية، لكن لا يجب أن تغفل الوضع الخاص للجنوب. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T13:31+0000

2022-04-07T13:31+0000

2022-04-07T13:31+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي

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وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إنني كنت أتوقع ما صدر اليوم عن الرئيس هادي وإن كان الأمر غير متوقع بالنسبة للكثيرين، فلو قرأنا ما بين السطور خلال السنوات الثمانية للشرعية نجد أنها متهالكة منذ البداية وغير قادرة على تلبية متطلبات الشعب.وأضاف عبد القادر، أنه "نظرا لضعف الشرعية من البداية، كان لا بد من إعادة هيكلة الرئاسة اليمنية وحكومتها وكل أجهزتها التنفيذية، واليوم نحن سعداء بالوصول إلى حلول جذرية يمكن أن تنهض باليمن شمالا وجنوبا، مع تمسكنا بأحقية شعب الجنوب بسلطات وحكومة مستقلة تدير البلد جنوبا وأخرى تدير الشمال، في إطار المجلس الرئاسي الذي تم تشكيله منذ ساعات، واليوم نحن أحوج ما نكون إلى دماء ووجوه جديدة، لكن ليست الأسماء التي صدمنا بوجودها في هذا التغيير، حيث توجد أسماء غير قادرة على مواكبة المرحلة القادمة، لكن في ظل وجود الشرفاء يمكن أن تكون هناك بارقة أمل".وعيّن هادي، فجر اليوم الخميس، رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني"، بدرجة نائب.كما أعلن عن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا مساندة للمجلس، وفريقا قانونيا وفريقا اقتصاديا، مع استمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات.وتشمل صلاحيات المجلس الرئاسي بحسب بيان الرئاسة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "‏إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية واعتماد سياسة خارجية متوازنة بما يحفظ سياسة الدولة وحدودها".كما منح مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وتعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220407/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الرئيس-اليمني-نقل-السلطة-إلى-مجلس-القيادة-الرئاسي-1060935979.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي