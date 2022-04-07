https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-وزراء-اليونان-يحذر-أوروبا-من-الشعبوية-إذا-فشلت-في-معالجة-أزمة-الطاقة-1060951555.html

رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من "الشعبوية" إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة

رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من "الشعبوية" إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة

حث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أوروبا على إيجاد طريقة بسرعة لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، التي أثرت على دخل الأسر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T17:04+0000

2022-04-07T17:04+0000

2022-04-07T17:04+0000

اقتصاد

اليونان

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ودعا ميتسوتاكيس أوروبا إلى الاتفاق على استجابة مشتركة لارتفاع تكاليف الطاقة، محذرا من أنه في حال عدم تحقيق هذه الاستجابة، فإن القارة العجوز تخاطر برؤية "قوى الشعبوية" تعود إلى الظهور، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال خلال اجتماع مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة قدري سيمسون في أثينا: "ليس من المستدام فرض هذا العبء على مواطنينا، خاصة عندما نتحدث عن أسعار الغاز الطبيعي التي لا تعكس أساسيات العرض والطلب".وأضاف: "إذا لم ننجح في معالجة هذه القضية، فستظهر قوى الشعبوية من جديد في أوروبا. يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في خيارات عدة، بما في ذلك اقتراح يوناني لوضع حد أقصى لأسعار الغاز وكسر الصلة بسرعة بين أسعار الغاز والكهرباء".أنفقت اليونان، التي كانت خارجة للتو من أزمة مالية استمرت عشر سنوات، عندما ضربت جائحة فيروس كورونا في 2020، قرابة أربعة مليارات يورو (4.36 مليار دولار) منذ العام الماضي لدعم فواتير الكهرباء والغاز للمنازل والشركات.اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تشريعًا يطالب دول الاتحاد الأوروبي بملء مخزون الغاز بنسبة 80% من طاقتها هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/بلومبرغ-روسيا-تتجه-لكسب-321-مليار-دولار-من-صادرات-الطاقة-لهذا-العام-1060941928.html

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اقتصاد, اليونان