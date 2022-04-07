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رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من "الشعبوية" إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة
رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من "الشعبوية" إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة
حث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أوروبا على إيجاد طريقة بسرعة لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، التي أثرت على دخل الأسر. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T17:04+0000
2022-04-07T17:04+0000
اقتصاد
اليونان
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ودعا ميتسوتاكيس أوروبا إلى الاتفاق على استجابة مشتركة لارتفاع تكاليف الطاقة، محذرا من أنه في حال عدم تحقيق هذه الاستجابة، فإن القارة العجوز تخاطر برؤية "قوى الشعبوية" تعود إلى الظهور، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال خلال اجتماع مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة قدري سيمسون في أثينا: "ليس من المستدام فرض هذا العبء على مواطنينا، خاصة عندما نتحدث عن أسعار الغاز الطبيعي التي لا تعكس أساسيات العرض والطلب".وأضاف: "إذا لم ننجح في معالجة هذه القضية، فستظهر قوى الشعبوية من جديد في أوروبا. يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في خيارات عدة، بما في ذلك اقتراح يوناني لوضع حد أقصى لأسعار الغاز وكسر الصلة بسرعة بين أسعار الغاز والكهرباء".أنفقت اليونان، التي كانت خارجة للتو من أزمة مالية استمرت عشر سنوات، عندما ضربت جائحة فيروس كورونا في 2020، قرابة أربعة مليارات يورو (4.36 مليار دولار) منذ العام الماضي لدعم فواتير الكهرباء والغاز للمنازل والشركات.اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تشريعًا يطالب دول الاتحاد الأوروبي بملء مخزون الغاز بنسبة 80% من طاقتها هذا العام.
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اقتصاد, اليونان

رئيس وزراء اليونان يحذر أوروبا من "الشعبوية" إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة

17:04 GMT 07.04.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / POOL
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حث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أوروبا على إيجاد طريقة بسرعة لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، التي أثرت على دخل الأسر.
ودعا ميتسوتاكيس أوروبا إلى الاتفاق على استجابة مشتركة لارتفاع تكاليف الطاقة، محذرا من أنه في حال عدم تحقيق هذه الاستجابة، فإن القارة العجوز تخاطر برؤية "قوى الشعبوية" تعود إلى الظهور، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقال خلال اجتماع مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة قدري سيمسون في أثينا: "ليس من المستدام فرض هذا العبء على مواطنينا، خاصة عندما نتحدث عن أسعار الغاز الطبيعي التي لا تعكس أساسيات العرض والطلب".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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وأضاف: "إذا لم ننجح في معالجة هذه القضية، فستظهر قوى الشعبوية من جديد في أوروبا. يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في خيارات عدة، بما في ذلك اقتراح يوناني لوضع حد أقصى لأسعار الغاز وكسر الصلة بسرعة بين أسعار الغاز والكهرباء".
أنفقت اليونان، التي كانت خارجة للتو من أزمة مالية استمرت عشر سنوات، عندما ضربت جائحة فيروس كورونا في 2020، قرابة أربعة مليارات يورو (4.36 مليار دولار) منذ العام الماضي لدعم فواتير الكهرباء والغاز للمنازل والشركات.
اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تشريعًا يطالب دول الاتحاد الأوروبي بملء مخزون الغاز بنسبة 80% من طاقتها هذا العام.
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