https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-وزراء-لبنان-يعلق-على-عودة-السفير-السعودي-إلى-بلاده-1060956670.html
ماذا قال رئيس وزراء لبنان عن عودة السفير السعودي إلى بلاده
ماذا قال رئيس وزراء لبنان عن عودة السفير السعودي إلى بلاده
علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على قرار المملكة العربية السعودية إعادة سفيرها إلى بيروت بعد أكثر من 5 شهور منذ مغادرته في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T19:56+0000
2022-04-07T19:56+0000
2022-04-07T19:59+0000
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وكتب ميقاتي على حسابه بتويتر، "نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان".وتابع "نؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت السعودية، إعادة سفيرها إلى لبنان.وبعد السعودية، أعلنت الكويت، اليوم، عودة سفيرها أيضا إلى لبنان، مؤكدة أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصب وزير الإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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لبنان, السعودية, العالم العربي
ماذا قال رئيس وزراء لبنان عن عودة السفير السعودي إلى بلاده
19:56 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 19:59 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على قرار المملكة العربية السعودية إعادة سفيرها إلى بيروت بعد أكثر من 5 شهور منذ مغادرته في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وكتب ميقاتي على حسابه بتويتر، "نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان
".
وتابع "نؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت السعودية، إعادة سفيرها إلى لبنان
.
وبعد السعودية، أعلنت الكويت، اليوم، عودة سفيرها أيضا إلى لبنان، مؤكدة أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.
وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي
قبل توليه مهام منصب وزير الإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله
اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.