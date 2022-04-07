رحمة أحمد... فنانة جديدة بدلا من دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير أوي" تبهر الجميع بموهبتها
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
استطاعت ممثلة مصرية صاعدة أن تجذب أنظار المشاهدين مع بدء عرض الجزء السادس من المسلسل الكوميدي "الكبير"، بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان.
نالت الممثلة رحمة أحمد على إشادات واسعة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" لتجسيدها دور "مربوحة" في أحداث "الكبير 6"، الذي تتزوج الفنان، أحمد مكي، ضمن أحداثه.
كما تصدّر اسم رحمة أحمد قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك "غوغل"، بفضل أدائها الكوميدي والتلقائي، وتناغمها الشديد مع أحمد مكي، ليشير البعض إلى أنها نجحت في خطف البساط وسرقت الأضواء من الفنانة دنيا سمير غانم، بعد غيابها عن مسلسل "الكبير" في جزئيه الخامس والسادس.
وكانت دنيا سمير غانم تجسد في أحداث مسلسل "الكبير" دور "هدية" زوجة أحمد مكي، ولكن كانت حجة صناع العمل لغيابها عن الجزء السادس هو دخولها مصحة عقلية.
#رحمه_احمد فرج ممثله رائعه وتلقائيه وديتو كوميدي رائع مع احمد مكي في الكبير اوى 👏 pic.twitter.com/ALmNDVPymx— عاشق مصر 🇪🇬 🏹🇦🇹 (@alielturky10) April 7, 2022
حلقة ليلة دخلة الكبير على مربوحه كمية ضحك محصلتش من سنين— الشاعر صلاح عطية (@Salah_Attia79) April 6, 2022
الفنانه رحمة أحمد فرج (25 سنه) #مربوحه موهبة تبشر بالخير
اعتقد بعد اليوم الجمهور لازم يتابع الكبير ج 6 اللى بيجى فى نفس توقيت رامز 😄#الفن_وسنينه pic.twitter.com/eP1JdBH7zD
الكوميديانة #رحمة_أحمد_فرج قنبلة كوميديا حقيقية وتلقائية. تتألق مع النجم #أحمد_مكي في مسلسل #الكبير الجزء ٦— Fatima Naoot فاطمة ناعوت (@FatimaNaoot) April 6, 2022
شابووو بجد
😁😁😁🎩👏👏👏#الكوميديا أصعب الفنون pic.twitter.com/ZPW1YBsm2S
اسمحولي اقول انها جات فحلقتين غطت على دنيا سمير غانم😂♥️#الكبير_اوي_٦ #مكي #رحمة_احمد_فرج— Shrouk Salah (@shrouksalah9544) April 6, 2022
اسمها رحمة أحمد فرج😂😂😂❤❤— Mariam Muawad (@MuawadMariam) April 7, 2022
جميلة اوووي اوووي بجد❤❤❤
وفي أول تعليق منها على نجاحها الساحق في مسلسل "الكبير 6"، كتبت رحمة أحمد عبر حسابها على موقع "فيسبوك" أنها لا تستطيع أن تعبر عن شعورها بالامتنان، وأكدت أن "فنانة مثل دنيا سمير غانم لا تقارن بأحد...أنا مش حد خالص ...أنا من معجبي دنيا سمير غانم.. لأن لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد إني أنا اللي هبقى خسرانة".
كما توجهت رحمة أحمد بالشكر إلى الفنان أحمد مكي لكونه منحها الفرصة لإبراز موهبتها، وقالت: "مهما نحدثت عنه فلن أوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا".
وحرصت رحمة أحمد كذلك في منشورها على شكر الفنان، أحمد أمين، الذي كان أول ظهور فني لها معه، كما أنها شكرت مخرج مسلسل "الكبير"، أحمد الجندي.
يشار إلى أن الجزء السادس من مسلسل "الكبير" من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "سينرجي".