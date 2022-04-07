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https://arabic.sputniknews.com/20220407/رحمة-أحمد-فنانة-جديدة-بدلا-من-دنيا-سمير-غانم-في-مسلسل-الكبير-أوي-تبهر-الجميع-بموهبتها-1060951233.html
رحمة أحمد... فنانة جديدة بدلا من دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير أوي" تبهر الجميع بموهبتها
رحمة أحمد... فنانة جديدة بدلا من دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير أوي" تبهر الجميع بموهبتها
استطاعت ممثلة مصرية صاعدة أن تجذب أنظار المشاهدين مع بدء عرض الجزء السادس من المسلسل ‏الكوميدي "الكبير"، بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان.‏ 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T16:52+0000
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نالت الممثلة رحمة أحمد على إشادات واسعة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" لتجسيدها دور "مربوحة" في أحداث "الكبير 6"، الذي تتزوج الفنان، أحمد مكي، ضمن أحداثه.كما تصدّر اسم رحمة أحمد قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك "غوغل"، بفضل أدائها الكوميدي والتلقائي، وتناغمها الشديد مع أحمد مكي، ليشير البعض إلى أنها نجحت في خطف البساط وسرقت الأضواء من الفنانة دنيا سمير غانم، بعد غيابها عن مسلسل "الكبير" في جزئيه الخامس والسادس.وكانت دنيا سمير غانم تجسد في أحداث مسلسل "الكبير" دور "هدية" زوجة أحمد مكي، ولكن كانت حجة صناع العمل لغيابها عن الجزء السادس هو دخولها مصحة عقلية.وفي أول تعليق منها على نجاحها الساحق في مسلسل "الكبير 6"، كتبت رحمة أحمد عبر حسابها على موقع "فيسبوك" أنها لا تستطيع أن تعبر عن شعورها بالامتنان، وأكدت أن "فنانة مثل دنيا سمير غانم لا تقارن بأحد...أنا مش حد خالص ...أنا من معجبي دنيا سمير غانم.. لأن لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد إني أنا اللي هبقى خسرانة".كما توجهت رحمة أحمد بالشكر إلى الفنان أحمد مكي لكونه منحها الفرصة لإبراز موهبتها، وقالت: "مهما نحدثت عنه فلن أوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا".وحرصت رحمة أحمد كذلك في منشورها على شكر الفنان، أحمد أمين، الذي كان أول ظهور فني لها معه، كما أنها شكرت مخرج مسلسل "الكبير"، أحمد الجندي.يشار إلى أن الجزء السادس من مسلسل "الكبير" من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "سينرجي".
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رمضان, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر, منوعات

رحمة أحمد... فنانة جديدة بدلا من دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير أوي" تبهر الجميع بموهبتها

16:52 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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استطاعت ممثلة مصرية صاعدة أن تجذب أنظار المشاهدين مع بدء عرض الجزء السادس من المسلسل ‏الكوميدي "الكبير"، بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان.‏
نالت الممثلة رحمة أحمد على إشادات واسعة من جانب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" لتجسيدها دور "مربوحة" في أحداث "الكبير 6"، الذي تتزوج الفنان، أحمد مكي، ضمن أحداثه.
كما تصدّر اسم رحمة أحمد قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك "غوغل"، بفضل أدائها الكوميدي والتلقائي، وتناغمها الشديد مع أحمد مكي، ليشير البعض إلى أنها نجحت في خطف البساط وسرقت الأضواء من الفنانة دنيا سمير غانم، بعد غيابها عن مسلسل "الكبير" في جزئيه الخامس والسادس.
وكانت دنيا سمير غانم تجسد في أحداث مسلسل "الكبير" دور "هدية" زوجة أحمد مكي، ولكن كانت حجة صناع العمل لغيابها عن الجزء السادس هو دخولها مصحة عقلية.
وفي أول تعليق منها على نجاحها الساحق في مسلسل "الكبير 6"، كتبت رحمة أحمد عبر حسابها على موقع "فيسبوك" أنها لا تستطيع أن تعبر عن شعورها بالامتنان، وأكدت أن "فنانة مثل دنيا سمير غانم لا تقارن بأحد...أنا مش حد خالص ...أنا من معجبي دنيا سمير غانم.. لأن لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد إني أنا اللي هبقى خسرانة".
كما توجهت رحمة أحمد بالشكر إلى الفنان أحمد مكي لكونه منحها الفرصة لإبراز موهبتها، وقالت: "مهما نحدثت عنه فلن أوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا".
وحرصت رحمة أحمد كذلك في منشورها على شكر الفنان، أحمد أمين، الذي كان أول ظهور فني لها معه، كما أنها شكرت مخرج مسلسل "الكبير"، أحمد الجندي.
يشار إلى أن الجزء السادس من مسلسل "الكبير" من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "سينرجي".
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