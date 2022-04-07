https://arabic.sputniknews.com/20220407/روسيا-تنهي-صلاحياتها-في-مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-قبل-الموعد-المحدد-1060953437.html

روسيا تنهي صلاحياتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد

روسيا تنهي صلاحياتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد

قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا قررت، في 7 أبريل/ نيسان، إنهاء صلاحياتها... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T18:13+0000

2022-04-07T18:13+0000

2022-04-07T18:14+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وصرح كوزمين: "يعتبر الجانب الروسي القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خطوة غير قانونية، وذات دوافع سياسية من أجل معاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة وتنتهج سياسة داخلية وخارجية مستقلة".وتابع "إنني مفوض للإدلاء بالبيان التالي، قررت روسيا إنهاء صلاحياتها مقدمًا في 7 أبريل/نيسان 2022 كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".واعتبر كوزمين أن "قرار روسيا بإنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس تراجعًا لموسكو عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".وأردف: "إن التزام روسيا الصادق بقضية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لا يسمح لنا بالبقاء جزءًا من الآلية الدولية لفترة أطول، والتي تحولت إلى منفذ لإرادة مجموعة من الدول التي من أجل المضي قدمًا في أهدافها حصلت على الأصوات اللازمة في صنع القرار، فلا تستهينوا بالابتزاز المكشوف للدول ذات السيادة".وأضاف: "إن القرار الذي اتخذناه بإنهاء العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الأوان لا يعد خروجًا عن التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".ووفقا له، تعتزم روسيا مواصلة تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار البناء حول حقوق الإنسان، وإشراك جميع الأطراف المهتمة في عملية التنمية الجماعية وصنع القرار الذي يلبي مصالح جميع الدول.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتعليق عمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الخميس.ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 93 دولة لصالح القرار، و24 ضد القرار، فيما امتنعت 58 عن التصويت.وبحسب القرار ، فإن الجمعية العامة "تعلق حقوق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وفي الوقت نفسه، ينص القرار على أن الجمعية العامة تقرر "مراجعة الموضوع إذا لزم الأمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220407/مصر-تعلن-موقفها-من-تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1060952294.html

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