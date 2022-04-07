https://arabic.sputniknews.com/20220407/روسيا-نملك-معلومات-موثوقة-بشأن-استعداد-كييف-لتنفيذ-استفزازات-كيماوية-جديدة-1060949593.html

روسيا: نملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة

روسيا: نملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة

أكدت روسيا أنها تملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة بدعم من القائمين الأمريكيين. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T15:54+0000

2022-04-07T15:54+0000

2022-04-07T15:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

استفزازات

استخدام اسلحة كيماوية

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وقال رئيس الوفد الروسي في مباحثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري وضبط التسلح، كونستانتين جافريلوف، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لدينا بيانات موثوقة حول استعدادات كييف بدعم من القائمين في الخارج واستفزازات كيميائية أخرى".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا، مؤكدة وجود مادة الكلور هناك.وأوضح أن "هذا المستودع مخطط لتفجيره لاتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيماوية تؤدي إلى مقتل سكان محليين".ولا تتوقف كييف عن فعل كل ما هو متاح لها لتوجيه اتهامات باطلة بحق روسيا كان آخرها بوتشا، حيث تم في وقت سابق، نشر مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، حيث ترقد جثث قتلى على جانبي أحد الطرقات.وشكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/كييف-تحضر-لاستفزاز-باستعمال-مواد-سامة-في-إقليم-خاركوف-لاتهام-روسيا-لاحقا-1060915248.html

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روسيا, استفزازات, استخدام اسلحة كيماوية