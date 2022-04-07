عربي
المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان وتدعو للتصويت على سحب الثقة من خان
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/روسيا-نملك-معلومات-موثوقة-بشأن-استعداد-كييف-لتنفيذ-استفزازات-كيماوية-جديدة-1060949593.html
روسيا: نملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة
روسيا: نملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة
أكدت روسيا أنها تملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة بدعم من القائمين الأمريكيين. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:54+0000
2022-04-07T15:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
استفزازات
استخدام اسلحة كيماوية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018309_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_332e2a9393298ebaacc8618bc1183ab3.jpg
وقال رئيس الوفد الروسي في مباحثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري وضبط التسلح، كونستانتين جافريلوف، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لدينا بيانات موثوقة حول استعدادات كييف بدعم من القائمين في الخارج واستفزازات كيميائية أخرى".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا، مؤكدة وجود مادة الكلور هناك.وأوضح أن "هذا المستودع مخطط لتفجيره لاتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيماوية تؤدي إلى مقتل سكان محليين".ولا تتوقف كييف عن فعل كل ما هو متاح لها لتوجيه اتهامات باطلة بحق روسيا كان آخرها بوتشا، حيث تم في وقت سابق، نشر مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، حيث ترقد جثث قتلى على جانبي أحد الطرقات.وشكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/كييف-تحضر-لاستفزاز-باستعمال-مواد-سامة-في-إقليم-خاركوف-لاتهام-روسيا-لاحقا-1060915248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0150bcb41d5627097f506f1c6d392d80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, استفزازات, استخدام اسلحة كيماوية

روسيا: نملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة

15:54 GMT 07.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
تابعنا عبرTelegram
أكدت روسيا أنها تملك معلومات موثوقة بشأن استعداد كييف لتنفيذ استفزازات كيماوية جديدة بدعم من القائمين الأمريكيين.
وقال رئيس الوفد الروسي في مباحثات فيينا حول قضايا الأمن العسكري وضبط التسلح، كونستانتين جافريلوف، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لدينا بيانات موثوقة حول استعدادات كييف بدعم من القائمين في الخارج واستفزازات كيميائية أخرى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا، مؤكدة وجود مادة الكلور هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "وفقًا للمعلومات المؤكدة، في مدينة بيرفومايسك، في منطقة خاركوف، تستعد الجهات الأمنية الأوكرانية لاستفزاز كبير باستخدام المواد السامة. وعلى أراضي مجمع "خيمبروم" قامت القوات الأوكرانية بتلغيم منشأة (مستودع) تخزين تحتوي 120 طنًا من الكلور".

وأوضح أن "هذا المستودع مخطط لتفجيره لاتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيماوية تؤدي إلى مقتل سكان محليين".
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا
أمس, 17:46 GMT
ولا تتوقف كييف عن فعل كل ما هو متاح لها لتوجيه اتهامات باطلة بحق روسيا كان آخرها بوتشا، حيث تم في وقت سابق، نشر مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، حيث ترقد جثث قتلى على جانبي أحد الطرقات.
وشكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала