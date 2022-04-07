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‎زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام‎
‎زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام‎
نشرت إيما هيمينغ، زوجة الممثل الأمريكي بروس ويليس، صورا له بعد إعلان فقدانه القدرة على الكلام بصورة جعلته يعتزل العمل الفني. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:46+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ويليس يظهر في الصور وهو يستمتع بالطبيعة مع زوجته وابنته.وأشارت الصحيفة إلى أن صور الممثل الأمريكي بروس ويليس وسط الطبيعة تم التقاطها أمس الأربعاء، بعد أسبوع من تشخيص المرض الذي أفقده القدرة على الكلام والتواصل مع الآخرين.ونشرت هيمينغ صورا ومقطع فيديو، قالت فيها إنها تشعر بالسعادة مع زوجها الممثل الأمريكي بروس ويليس أثناء وجودهما وسط الطبيعة.يذكر أن الأطباء شخصوا حالة ويليس بأنه مصاب بـ "الحبسة الكلامية"، التي يتم تصنيفها على أنها اضطراب لغوي ناتج عن تعرض مراكز معينة في الدماغ إلى التلف.وتسبب ذلك في اتخاذ ويليس قرارا باعتزال التمثيل في سن الـ 67 عاما، حسبما أعلنت أسرته.
https://arabic.sputniknews.com/20200410/بروس-ويليس-يحلق-شعر-ابنته-صفر-فيديو-1045129600.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

‎زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام‎

06:46 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSالممثل الأمريكي، بروس ويليس
الممثل الأمريكي، بروس ويليس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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نشرت إيما هيمينغ، زوجة الممثل الأمريكي بروس ويليس، صورا له بعد إعلان فقدانه القدرة على الكلام بصورة جعلته يعتزل العمل الفني.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ويليس يظهر في الصور وهو يستمتع بالطبيعة مع زوجته وابنته.
بروس ويليس وديمي مور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2020
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وأشارت الصحيفة إلى أن صور الممثل الأمريكي بروس ويليس وسط الطبيعة تم التقاطها أمس الأربعاء، بعد أسبوع من تشخيص المرض الذي أفقده القدرة على الكلام والتواصل مع الآخرين.
ونشرت هيمينغ صورا ومقطع فيديو، قالت فيها إنها تشعر بالسعادة مع زوجها الممثل الأمريكي بروس ويليس أثناء وجودهما وسط الطبيعة.
يذكر أن الأطباء شخصوا حالة ويليس بأنه مصاب بـ "الحبسة الكلامية"، التي يتم تصنيفها على أنها اضطراب لغوي ناتج عن تعرض مراكز معينة في الدماغ إلى التلف.
وتسبب ذلك في اتخاذ ويليس قرارا باعتزال التمثيل في سن الـ 67 عاما، حسبما أعلنت أسرته.
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