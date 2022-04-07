https://arabic.sputniknews.com/20220407/زوجة-بروس-ويليس-تنشر-صورا-له-بعد-فقدانه-القدرة-على-الكلام-1060923588.html
زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام
زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام
نشرت إيما هيمينغ، زوجة الممثل الأمريكي بروس ويليس، صورا له بعد إعلان فقدانه القدرة على الكلام بصورة جعلته يعتزل العمل الفني. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:46+0000
2022-04-07T06:46+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ويليس يظهر في الصور وهو يستمتع بالطبيعة مع زوجته وابنته.وأشارت الصحيفة إلى أن صور الممثل الأمريكي بروس ويليس وسط الطبيعة تم التقاطها أمس الأربعاء، بعد أسبوع من تشخيص المرض الذي أفقده القدرة على الكلام والتواصل مع الآخرين.ونشرت هيمينغ صورا ومقطع فيديو، قالت فيها إنها تشعر بالسعادة مع زوجها الممثل الأمريكي بروس ويليس أثناء وجودهما وسط الطبيعة.يذكر أن الأطباء شخصوا حالة ويليس بأنه مصاب بـ "الحبسة الكلامية"، التي يتم تصنيفها على أنها اضطراب لغوي ناتج عن تعرض مراكز معينة في الدماغ إلى التلف.وتسبب ذلك في اتخاذ ويليس قرارا باعتزال التمثيل في سن الـ 67 عاما، حسبما أعلنت أسرته.
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منوعات, أخبار العالم الآن
زوجة بروس ويليس تنشر صورا له بعد فقدانه القدرة على الكلام
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نشرت إيما هيمينغ، زوجة الممثل الأمريكي بروس ويليس، صورا له بعد إعلان فقدانه القدرة على الكلام بصورة جعلته يعتزل العمل الفني.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى
أن ويليس يظهر في الصور وهو يستمتع بالطبيعة مع زوجته وابنته.
وأشارت الصحيفة إلى أن صور الممثل الأمريكي بروس ويليس
وسط الطبيعة تم التقاطها أمس الأربعاء، بعد أسبوع من تشخيص المرض الذي أفقده القدرة على الكلام والتواصل مع الآخرين.
ونشرت هيمينغ صورا ومقطع فيديو، قالت فيها إنها تشعر بالسعادة مع زوجها الممثل الأمريكي
بروس ويليس أثناء وجودهما وسط الطبيعة.
يذكر أن الأطباء شخصوا حالة ويليس بأنه مصاب بـ "الحبسة الكلامية"، التي يتم تصنيفها على أنها اضطراب لغوي ناتج عن تعرض مراكز معينة في الدماغ إلى التلف.
وتسبب ذلك في اتخاذ ويليس قرارا باعتزال التمثيل
في سن الـ 67 عاما، حسبما أعلنت أسرته.