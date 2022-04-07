سفير أوكرانيا في تل أبيب يطالب إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات على روسيا
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
© Sputnik . Alexey Maishev
جدد يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب، مطالب بلاده لإسرائيل فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ظهر، اليوم الخميس، عن كورنيتشوك، توقع أوكرانيا تقديم مساعدة عسكرية من إسرائيل، وكذلك مساعدة مالية، مناشدا السلطات الإسرائيلية تسهيل إصدار التأشيرات للأوكرانيين، مؤكدا أن ملف إصدار التأشيرات يمثل عقبة كبيرة أمام مواطنيه في الهجرة إلى إسرائيل.
ويشار إلى أن يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب، قد غادر اجتماع وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، أمام 80 سفيرا أجنبيا، أمس الأربعاء.
שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק, מותח ביקורת אצל @usegal: "אנחנו מצפים ליותר עזרה ותמיכה צבאית מצד ממשלת ישראל. אם ישראל רואה עצמה חלק מהעולם המערבי - היא צריכה להטיל יותר עיצומים, לסייע כלכלית, ולא להקשות על הנפקת ויזות לאוקראינים"— גלצ (@GLZRadio) April 7, 2022
(צילום: אבשלום ששוני, פלאש90) pic.twitter.com/60rDN50sF0
وكشفت الإذاعة العبرية السبب وراء مغادرة كورنيتشوك كلمة غانتس، تحديدا، بدعوى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال في كلمته أمام السفراء الأجانب في تل أبيب، إن "إسرائيل تراقب عن كثب الصراع الروسي الأوكراني".
وأوضح يفغيني كورنيتشوك أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعا، على حد وصفه، مضيفا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يستخدم مصطلحات صحيحة ودقيقة، في إدانته الصريحة للأزمة في أوكرانيا، وهو ما لم يسمعه من غانتس.
وأشارت الإذاعة العبرية أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل قد حضر اجتماع غانتس ولابيد، أمس الأربعاء، أمام 80 سفيرا أجنبيا، لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة، منها الأزمة الأوكرانية، ولكنه بمجرد انتهاء كلمة لابيد، التي اسمتع لها كلها، غادر أثناء كلمة غانتس، احتجاجا على أن غانتس لم يدن الأزمة في بلاده، بشكل صريح.
מדוע שגריר אוקראינה בישראל נטש את התדרוך של שר הביטחון? יבגן קורניצ'וק מסביר אצל @usegal: "גנץ אמר בנאומו שישראל צופה מקרוב אחר הסכסוך הרוסי-אוקראיני, אני לא חושב שמדובר בסכסוך. לפיד משתמש במונחים הנכונים ומגנה את המלחמה - אך לצערי לא שמעתי זאת מ-@gantzbe" https://t.co/OF4QROYMAD— גלצ (@GLZRadio) April 7, 2022
ولم تكتف إذاعة الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أضافت أنه على ما يبدو غادر يفغيني كورنيتشوك كلمة غانتس للاحتجاج على رفض إسرائيل نقل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اجتمعا، أمس الأربعاء، مع 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، اليوم، وناقشا معهم العديد من الملفات الإقليمية والدولية.