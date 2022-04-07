https://arabic.sputniknews.com/20220407/سفير-أوكرانيا-في-تل-أبيب-يطالب-إسرائيل-بفرض-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1060940247.html

سفير أوكرانيا في تل أبيب يطالب إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات على روسيا

سفير أوكرانيا في تل أبيب يطالب إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات على روسيا

جدد يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب، مطالب بلاده لإسرائيل فرض المزيد من العقوبات على روسيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T12:38+0000

2022-04-07T12:38+0000

2022-04-07T12:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ظهر، اليوم الخميس، عن كورنيتشوك، توقع أوكرانيا تقديم مساعدة عسكرية من إسرائيل، وكذلك مساعدة مالية، مناشدا السلطات الإسرائيلية تسهيل إصدار التأشيرات للأوكرانيين، مؤكدا أن ملف إصدار التأشيرات يمثل عقبة كبيرة أمام مواطنيه في الهجرة إلى إسرائيل.ويشار إلى أن يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب، قد غادر اجتماع وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، أمام 80 سفيرا أجنبيا، أمس الأربعاء.وكشفت الإذاعة العبرية السبب وراء مغادرة كورنيتشوك كلمة غانتس، تحديدا، بدعوى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال في كلمته أمام السفراء الأجانب في تل أبيب، إن "إسرائيل تراقب عن كثب الصراع الروسي الأوكراني".وأوضح يفغيني كورنيتشوك أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعا، على حد وصفه، مضيفا أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يستخدم مصطلحات صحيحة ودقيقة، في إدانته الصريحة للأزمة في أوكرانيا، وهو ما لم يسمعه من غانتس.وأشارت الإذاعة العبرية أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل قد حضر اجتماع غانتس ولابيد، أمس الأربعاء، أمام 80 سفيرا أجنبيا، لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة، منها الأزمة الأوكرانية، ولكنه بمجرد انتهاء كلمة لابيد، التي اسمتع لها كلها، غادر أثناء كلمة غانتس، احتجاجا على أن غانتس لم يدن الأزمة في بلاده، بشكل صريح.ولم تكتف إذاعة الجيش الإسرائيلي بذلك، بل أضافت أنه على ما يبدو غادر يفغيني كورنيتشوك كلمة غانتس للاحتجاج على رفض إسرائيل نقل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اجتمعا، أمس الأربعاء، مع 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، اليوم، وناقشا معهم العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

إسرائيل

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إسرائيل