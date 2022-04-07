https://arabic.sputniknews.com/20220407/سقوط-5-جرحى-في-تل-أبيب-خلال-هجوم-بالأسلحة-النارية-1060954053.html

6 جرحى بعضهم في حالة حرجة بعد هجوم بالأسلحة النارية في تل أبيب

6 جرحى بعضهم في حالة حرجة بعد هجوم بالأسلحة النارية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بسقوط 6 جرحى إسرائيليين على الأقل خلال إطلاق نار وسط تل أبيب، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T18:21+0000

2022-04-07T18:21+0000

2022-04-07T18:58+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060635950_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_5615b73101d6a6a10ece645983a72a7e.jpg

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اعتداء بأسلحة نارية وقع في شارع ديوزينغوف وسط تل أبيب، ما تسبب في سقوط 6 جرحى بعضهم في حالة حرجة وخطيرة.ونقلت عن تقارير أولية للشرطة أن إطلاق النار حدث في موقعين، وقع فيهما المصابون، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة وتباشر عمليات التمشيط وتطارد بالفعل أحد مطلقي النار، وتطالب المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحادث.وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة. ولم تعلن على الفور أي تفاصيل عن منفذ الهجوم.وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية: "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص". فيما نقلت هيئة البث عن الشرطة قولها إن "عددا من الإرهابيين" نفذوا الهجوم.تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/جماعات-الهيكل-تدعو-إلى-اقتحام-جماعي-للأقصى-في-15-أبريل-1060935084.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم