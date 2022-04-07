https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-بريطانية-تخسر-نحو-5-مليارات-دولار-بسبب-خروجها-من-روسيا-1060927581.html
شركة بريطانية تخسر نحو 5 مليارات دولار بسبب خروجها من روسيا
شركة بريطانية تخسر نحو 5 مليارات دولار بسبب خروجها من روسيا
خسرت شركة Shell البريطانية الهولندية ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا، وفقا لتقييم الشركة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:24+0000
2022-04-07T08:24+0000
2022-04-07T08:24+0000
روسيا
العالم
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تلاحظ الشركة أنه ليس من المتوقع أن تؤثر هذه التكاليف على الأرباح المعدلة.في نهاية فبراير/شباط، أعلنت شركة شل عن قرارها الانسحاب من المشاريع المشتركة مع "غازبروم" و"غازبروم نفط"، بما في ذلك "سخالين 2" و"ينيسي" و"سليم بتروليوم"، وكذلك وقف المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".في وقت لاحق، في 8 مارس/آذار، أعلنت الشركة عزمها على الانسحاب من جميع مشاريع الهيدروكربون الروسية - بما في ذلك النفط ومنتجات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال. كخطوة أولى، أوقفت "شل" مشترياتها الفورية من النفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإغلاق محطات تعبئة السيارات ووقف إنتاج وقود الطائرات وزيوت التشحيم.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
شركة بريطانية تخسر نحو 5 مليارات دولار بسبب خروجها من روسيا
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خسرت شركة Shell البريطانية الهولندية ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا، وفقا لتقييم الشركة.
تلاحظ الشركة أنه ليس من المتوقع أن تؤثر هذه التكاليف على الأرباح المعدلة.
في نهاية فبراير/شباط، أعلنت شركة شل عن قرارها الانسحاب من المشاريع المشتركة مع "غازبروم" و"غازبروم نفط"، بما في ذلك "سخالين 2" و"ينيسي" و"سليم بتروليوم"، وكذلك وقف المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".
في وقت لاحق، في 8 مارس/آذار، أعلنت الشركة عزمها على الانسحاب من جميع مشاريع الهيدروكربون الروسية - بما في ذلك النفط ومنتجات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال. كخطوة أولى، أوقفت "شل" مشترياتها الفورية من النفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإغلاق محطات تعبئة السيارات ووقف إنتاج وقود الطائرات وزيوت التشحيم.