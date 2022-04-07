https://arabic.sputniknews.com/20220407/صحيفة-بريطانية-الخوف-من-الخنجر-الروسي-ينتاب-الغرب-1060922930.html
صحيفة بريطانية: الخوف من "الخنجر" الروسي ينتاب الغرب
صحيفة بريطانية: الخوف من "الخنجر" الروسي ينتاب الغرب
أشارت صحيفة بريطانية إلى أن الدول الغربية تأثرت باستخدام روسيا لأحد أحدث صواريخها المعروفة باسم "الخنجر" (كينجال). 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T05:49+0000
2022-04-07T05:49+0000
2022-04-07T05:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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واعتبرت صحيفة "ذي إندبندنت" أن هذا الصاروخ، وهو صاروخ فرط صوتي، حثّ أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على توسيع التعاون في مجال اختراع الأسلحة فرط الصوتية.ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري بافل فيلغينهاور، قوله إن أهم ما يميز صاروخ "الخنجر" الروسي هو القدرة على إحداث حالة ذعر.وذكرت أن الصواريخ فرط الصوتية الروسية تقدر على استخدام سرعة هائلة يمكن أن تعادل عشرة أمثال سرعة الصوت، أي نحو 8000 ميل في الساعة. ومن المستحيل أو شبه المستحيل اعتراض صاروخ "كينجال" بسبب سرعته وقدرته على المناورة. ويمكنه أن يصيب هدفا يبعد بـ1250 ميل.وكان المتحدث العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف قد أعلن عن استخدام صاروخ "كينجال" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف، على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة بريطانية: الخوف من "الخنجر" الروسي ينتاب الغرب
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أشارت صحيفة بريطانية إلى أن الدول الغربية تأثرت باستخدام روسيا لأحد أحدث صواريخها المعروفة باسم "الخنجر" (كينجال).
واعتبرت
صحيفة "ذي إندبندنت" أن هذا الصاروخ، وهو صاروخ فرط صوتي، حثّ أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على توسيع التعاون في مجال اختراع الأسلحة فرط الصوتية.
ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري بافل فيلغينهاور، قوله إن أهم ما يميز صاروخ "الخنجر" الروسي هو القدرة على إحداث حالة ذعر.
وذكرت أن الصواريخ فرط الصوتية الروسية تقدر على استخدام سرعة هائلة يمكن أن تعادل عشرة أمثال سرعة الصوت، أي نحو 8000 ميل في الساعة. ومن المستحيل أو شبه المستحيل اعتراض صاروخ "كينجال" بسبب سرعته وقدرته على المناورة. ويمكنه أن يصيب هدفا يبعد بـ1250 ميل.
وكان المتحدث العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف قد أعلن عن استخدام صاروخ "كينجال" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف، على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.