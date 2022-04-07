https://arabic.sputniknews.com/20220407/صحيفة-سرقة-وقود-لسفينة-حربية-في-بريطانيا-1060924149.html
صحيفة: سرقة وقود لسفينة حربية في بريطانيا
صحيفة: سرقة وقود لسفينة حربية في بريطانيا
ذكرت صحيفة "صن"، نقلاً عن مصادر، أن مهاجمين في المملكة المتحدة سرقوا وقود الديزل الذي كان مخصصًا لمولدات السفينة البريطانية "إتش إم إس بولورك" منذ عدة أسابيع. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T06:48+0000
2022-04-07T06:48+0000
2022-04-07T06:48+0000
بريطانيا
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تمكن المهاجمون في ميناء بليموث في غضون أسابيع قليلة من سرقة وقود الديزل بمبلغ 250 ألف جنيه (أكثر من 326 ألف دولار). تمت السرقة مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.كان الوقود مخصصًا لتزويد مولدات سفينة الإنزال العسكرية البريطانية التي يبلغ وزنها 19.5 ألف طن.وبحسب المنشور، فإن المهاجمين "أحرجوا قادة وزارة الدفاع بارتكابهم سرقة كبيرة لوقود الديزل أمام أعينهم في قاعدة بحرية مشددة الحراسة".تشير صحيفة "صن" إلى أن سلطات المملكة المتحدة فتحت تحقيقا في "خرق أمني خطير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
صحيفة: سرقة وقود لسفينة حربية في بريطانيا
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ذكرت صحيفة "صن"، نقلاً عن مصادر، أن مهاجمين في المملكة المتحدة سرقوا وقود الديزل الذي كان مخصصًا لمولدات السفينة البريطانية "إتش إم إس بولورك" منذ عدة أسابيع.
تمكن المهاجمون في ميناء بليموث في غضون أسابيع قليلة من سرقة وقود الديزل
بمبلغ 250 ألف جنيه (أكثر من 326 ألف دولار). تمت السرقة مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
كان الوقود مخصصًا لتزويد مولدات سفينة الإنزال العسكرية البريطانية التي يبلغ وزنها 19.5 ألف طن.
وقال مصدر للصحيفة: "إن حقيقة ترك Bulwark سفينة حربية برمائية تشكل جزءًا حيويًا من دفاع المملكة المتحدة، ضعيفة للغاية وغير محمية هي مجرد استهزاء".
وبحسب المنشور، فإن المهاجمين "أحرجوا قادة وزارة الدفاع بارتكابهم سرقة كبيرة لوقود الديزل أمام أعينهم في قاعدة بحرية مشددة الحراسة".
تشير صحيفة "صن" إلى أن سلطات المملكة المتحدة فتحت تحقيقا في "خرق أمني خطير".