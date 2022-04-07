https://arabic.sputniknews.com/20220407/طبيب-بايدن-السابق-يوضح-التهديد-الذي-تشكله-حالة-الرئيس-الأمريكي-على-الولايات-المتحدة-1060958164.html
طبيب بايدن السابق يوضح التهديد الذي تشكله حالة الرئيس الأمريكي على الولايات المتحدة
طبيب بايدن السابق يوضح التهديد الذي تشكله حالة الرئيس الأمريكي على الولايات المتحدة
قال طبيب البيت الأبيض السابق، النائب روني جاكسون، إن تدهور القدرات المعرفية للرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل تهديدًا للأمن القومي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T20:51+0000
2022-04-07T20:51+0000
2022-04-07T20:51+0000
العالم
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قال عضو الكونغرس لـ"One America News": "أنا لا أحاول إجراء تشخيص، لكنني أعتقد أن العالم بأسره يرى أنه يعاني من بعض المشاكل العقلية ... أعتقد أن شيئًا ما يحدث له بوضوح، هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي".لفت جاكسون الانتباه إلى حقيقة أن "بايدن لم يُظهر مؤخرًا السلوك الأنسب". ووفقًا له، "اليوم، عندما يكون هناك احتمال لحدوث صراع مباشر مع روسيا، يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة واعيًا ويفهم تمامًا ما يحدث".وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على بايدن إجراء اختبار للوظائف الإدراكية للدماغ ونشر نتائجه، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ذات مرة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طبيب بايدن السابق يوضح التهديد الذي تشكله حالة الرئيس الأمريكي على الولايات المتحدة
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قال طبيب البيت الأبيض السابق، النائب روني جاكسون، إن تدهور القدرات المعرفية للرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل تهديدًا للأمن القومي.
قال عضو الكونغرس لـ"One America News": "أنا لا أحاول إجراء تشخيص، لكنني أعتقد أن العالم بأسره يرى أنه يعاني من بعض المشاكل العقلية
... أعتقد أن شيئًا ما يحدث له بوضوح، هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي".
لفت جاكسون الانتباه إلى حقيقة أن "بايدن لم يُظهر مؤخرًا السلوك الأنسب". ووفقًا له، "اليوم، عندما يكون هناك احتمال لحدوث صراع مباشر مع روسيا، يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة واعيًا ويفهم تمامًا ما يحدث".
وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على بايدن إجراء اختبار للوظائف الإدراكية للدماغ ونشر نتائجه، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ذات مرة.