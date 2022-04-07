https://arabic.sputniknews.com/20220407/عسكريون-سابقون-في-خيرسون-يسلمون-أسلحتهم-للجيش-الروسيفيديو-1060933219.html
عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو
عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو
سلّم عسكريون سابقون في وحدات الدفاع المحلي في أوكرانيا أسلحتهم إلى الجيش الروسي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:41+0000
2022-04-07T10:41+0000
2022-04-07T10:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر في الجيش الروسي، فإن العسكريين السابقيين في خيرسون قاموا بتسليم أسلحتهم إلى الجيش الروسي.وقام الجنود السابقون بتسليم أسلحتهم التي أعطتها لهم الحكومة الأوكرانية والمتمثلة ببنادق كلاشينكوف وذخائر.يذكر أن الجيش الأوكراني قام بتوزيع الأسلحة على جميع المدنيين المهتمين دون تقديم وثائق وسجلات.في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو
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سلّم عسكريون سابقون في وحدات الدفاع المحلي في أوكرانيا أسلحتهم إلى الجيش الروسي.
وبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر في الجيش الروسي، فإن العسكريين السابقيين في خيرسون قاموا بتسليم أسلحتهم إلى الجيش الروسي.
وقام الجنود السابقون بتسليم أسلحتهم
التي أعطتها لهم الحكومة الأوكرانية والمتمثلة ببنادق كلاشينكوف وذخائر.
يذكر أن الجيش الأوكراني قام بتوزيع الأسلحة على جميع المدنيين المهتمين دون تقديم وثائق وسجلات.
في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".