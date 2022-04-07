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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220407/عسكريون-سابقون-في-خيرسون-يسلمون-أسلحتهم-للجيش-الروسيفيديو-1060933219.html
عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو
عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو
سلّم عسكريون سابقون في وحدات الدفاع المحلي في أوكرانيا أسلحتهم إلى الجيش الروسي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:41+0000
2022-04-07T10:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر في الجيش الروسي، فإن العسكريين السابقيين في خيرسون قاموا بتسليم أسلحتهم إلى الجيش الروسي.وقام الجنود السابقون بتسليم أسلحتهم التي أعطتها لهم الحكومة الأوكرانية والمتمثلة ببنادق كلاشينكوف وذخائر.يذكر أن الجيش الأوكراني قام بتوزيع الأسلحة على جميع المدنيين المهتمين دون تقديم وثائق وسجلات.في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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عسكريون سابقون في خيرسون يسلمون أسلحتهم للجيش الروسي...فيديو

10:41 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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سلّم عسكريون سابقون في وحدات الدفاع المحلي في أوكرانيا أسلحتهم إلى الجيش الروسي.
وبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر في الجيش الروسي، فإن العسكريين السابقيين في خيرسون قاموا بتسليم أسلحتهم إلى الجيش الروسي.
وقام الجنود السابقون بتسليم أسلحتهم التي أعطتها لهم الحكومة الأوكرانية والمتمثلة ببنادق كلاشينكوف وذخائر.
يذكر أن الجيش الأوكراني قام بتوزيع الأسلحة على جميع المدنيين المهتمين دون تقديم وثائق وسجلات.
في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
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