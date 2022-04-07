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عنف وصدامات حادة في فرنسا... هل تتستر باريس على أزمة ما؟
عنف وصدامات حادة في فرنسا... هل تتستر باريس على أزمة ما؟
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لأحداث شغب في باريس احتجاجا على موجة من غلاء الأسعار، ورغم أن هذه المشاهد كانت مألوفة في فرنسا... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:10+0000
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يظهر في الفيديو العديد من الأشخاص يصيحون وسط الشوارع وتلقي قوات الأمن باتجاههم القنابل المسيلة للدموع في حين تشتعل النيران في أماكن مختلفة. لكن المقطع يعود إلى تظاهرة في جزيرة كورسيكا الفرنسية وليس باريس.أُرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحداث شغب في باريس بسبب غلاء الأسعار وتعتيم إعلامي على أزمة مال وأعمال عالمية تعصف بأوروبا"، في محاولة لربطه بتداعيات الأزمة الأوكرانية والتي نجم عنها تفاقم التضخم العالمي.لكن بعد تقطيع مشاهد الفيديو والبحث، تبين أنه منشور في وسائل إعلام كورسيكية بتاريخ 3 أبريل/ نيسان، ويرجع إلى تظاهرات عنيفة وقعت في مدينة أجاكسيو عاصمة الجزيرة، وبسبب وفاة الناشط إيفان كولونا المنادي بالاستقلال، وليس الغلاء.وقع اعتداء على الناشط في الثاني من مارس/ آذار داخل السجن، دخل على أثره في غيبوبة، ومنذ ذلك الحين تشهد الجزيرة تجمعات وأعمال عنف خصوصا في مدن أجاكسيو وكالفي وباستيا.وتجددت الاحتجاجات بعد وفاته في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، في سجن أرل حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك عام 1998.ويرى بعض السكان في كولونا الذي اعتقل في 2003 بعد مطاردة استمرت خمس سنوات وعثر عليه يعيش كراعي أغنام في جبال كورسيكا، بطلا في الكفاح من أجل الاستقلال.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

عنف وصدامات حادة في فرنسا... هل تتستر باريس على أزمة ما؟

15:10 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabiancaمتظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل.
متظاهر يشتبك مع الشرطة في باستيا في 13 مارس 2022، عقب تجمع تكريمي للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا الذي تعرض للاعتداء في سجن آرل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لأحداث شغب في باريس احتجاجا على موجة من غلاء الأسعار، ورغم أن هذه المشاهد كانت مألوفة في فرنسا خلال السنوات الماضية، لكنه ادعاء غير حقيقي.
يظهر في الفيديو العديد من الأشخاص يصيحون وسط الشوارع وتلقي قوات الأمن باتجاههم القنابل المسيلة للدموع في حين تشتعل النيران في أماكن مختلفة. لكن المقطع يعود إلى تظاهرة في جزيرة كورسيكا الفرنسية وليس باريس.
أُرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحداث شغب في باريس بسبب غلاء الأسعار وتعتيم إعلامي على أزمة مال وأعمال عالمية تعصف بأوروبا"، في محاولة لربطه بتداعيات الأزمة الأوكرانية والتي نجم عنها تفاقم التضخم العالمي.
لكن بعد تقطيع مشاهد الفيديو والبحث، تبين أنه منشور في وسائل إعلام كورسيكية بتاريخ 3 أبريل/ نيسان، ويرجع إلى تظاهرات عنيفة وقعت في مدينة أجاكسيو عاصمة الجزيرة، وبسبب وفاة الناشط إيفان كولونا المنادي بالاستقلال، وليس الغلاء.
وقع اعتداء على الناشط في الثاني من مارس/ آذار داخل السجن، دخل على أثره في غيبوبة، ومنذ ذلك الحين تشهد الجزيرة تجمعات وأعمال عنف خصوصا في مدن أجاكسيو وكالفي وباستيا.
وتجددت الاحتجاجات بعد وفاته في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، في سجن أرل حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك عام 1998.
ويرى بعض السكان في كولونا الذي اعتقل في 2003 بعد مطاردة استمرت خمس سنوات وعثر عليه يعيش كراعي أغنام في جبال كورسيكا، بطلا في الكفاح من أجل الاستقلال.
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