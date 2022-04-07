https://arabic.sputniknews.com/20220407/غوغل-تحظر-تطبيقات-مشتبه-في-استحواذها-على-بيانات-الملايين-من-مستخدمي-أندرويد-1060956900.html
"غوغل" تحظر تطبيقات مشتبه في استحواذها على بيانات الملايين من مستخدمي "أندرويد"
"غوغل" تحظر تطبيقات مشتبه في استحواذها على بيانات الملايين من مستخدمي "أندرويد"
كشفت تقارير أمريكية أن شركة "غوغل" سحبت عشرات التطبيقات التي يستخدمها ملايين المستخدمين، بعدما اكتشفت أنها جمعت بياناتهم سرا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T20:09+0000
2022-04-07T20:09+0000
2022-04-07T20:09+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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اكتشف باحثون أن تطبيقات الطقس، وتطبيقات رادار الطرق السريعة، وأجهزة مسح الاستجابة السريعة (QR)، وتطبيقات الصلاة وغيرها تحتوي على كود من الممكن أن يحصد الموقع الدقيق للمستخدم وبريده الإلكتروني وأرقام هاتفه، إلى جانب المزيد من البيانات، وفقا لتقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وأضافت الصحيفة أن التطبيقات المسحوبة من متجر "غوغل بلاي" تم تصنيعها بواسطة شركة Measurement Systems، وهي شركة يُقال إنها مرتبطة بمقاول دفاع في فيرجينيا يقوم بالاستخبارات الإلكترونية وأكثر من ذلك لوكالات الأمن القومي الأمريكية.وأفاد تقرير الصحيفة أن التطبيقات تم تنزيلها على 60 مليون جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل" أندرويد" على الأقل.وتم اكتشاف الكود في التطبيقات من قبل الباحثين سيرج إيجلمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجويل ريردون من جامعة كالجاري، اللذان كشفا النتائج التي توصلوا إليها إلى المنظمين الفيدراليين وشركة "غوغل".وقال إيجلمان في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يمكن "بدون شك وصفه بأنها برامج ضارة".كما ورد أن شركة "Measurement Systems" طالبت مطوري هذه التطبيقات ببيانات من الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وآسيا بشكل رئيسي.وتم تسجيل مجال شركة "Measurement Systems" بواسطة شركة تسمى "Volstrom Holdings"، والتي تتعامل مع الحكومة الأمريكية الفيدرالية من خلال شركة تابعة تسمى "Packet Forensics LLC".ولفت تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "Measurements Systems" نفت كل هذه المزاعم.وقالت في بيان للصحيفة الأمريكية أن "الادعاءات التي تعرضها بشأن أنشطة الشركة خاطئة، علاوة على ذلك، لسنا على علم بأي اتصالات بين شركتنا ومقاولي الدفاع الأمريكيين، ولا علم لنا بشركة تسمى "Vostrom"، كما أننا غير واضحين بشأن ماهية Packet Forensics أو كيفية ارتباطها بشركتنا".
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات
"غوغل" تحظر تطبيقات مشتبه في استحواذها على بيانات الملايين من مستخدمي "أندرويد"
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كشفت تقارير أمريكية أن شركة "غوغل" سحبت عشرات التطبيقات التي يستخدمها ملايين المستخدمين، بعدما اكتشفت أنها جمعت بياناتهم سرا.
اكتشف باحثون أن تطبيقات الطقس، وتطبيقات رادار الطرق السريعة، وأجهزة مسح الاستجابة السريعة (QR)، وتطبيقات الصلاة وغيرها تحتوي على كود من الممكن أن يحصد الموقع الدقيق للمستخدم وبريده الإلكتروني وأرقام هاتفه، إلى جانب المزيد من البيانات، وفقا لتقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن التطبيقات المسحوبة من متجر "غوغل بلاي" تم تصنيعها بواسطة شركة Measurement Systems، وهي شركة يُقال إنها مرتبطة بمقاول دفاع في فيرجينيا يقوم بالاستخبارات الإلكترونية وأكثر من ذلك لوكالات الأمن القومي الأمريكية.
وأفاد تقرير الصحيفة أن التطبيقات تم تنزيلها على 60 مليون جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل" أندرويد" على الأقل.
وتم اكتشاف الكود في التطبيقات من قبل الباحثين سيرج إيجلمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجويل ريردون من جامعة كالجاري، اللذان كشفا النتائج التي توصلوا إليها إلى المنظمين الفيدراليين وشركة "غوغل".
وقال إيجلمان في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يمكن "بدون شك وصفه بأنها برامج ضارة".
كما ورد أن شركة "Measurement Systems" طالبت مطوري هذه التطبيقات ببيانات من الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وآسيا بشكل رئيسي.
وتم تسجيل مجال شركة "Measurement Systems" بواسطة شركة تسمى "Volstrom Holdings"، والتي تتعامل مع الحكومة الأمريكية الفيدرالية من خلال شركة تابعة تسمى "Packet Forensics LLC".
ولفت تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "Measurements Systems" نفت كل هذه المزاعم.
وقالت في بيان للصحيفة الأمريكية أن "الادعاءات التي تعرضها بشأن أنشطة الشركة خاطئة، علاوة على ذلك، لسنا على علم بأي اتصالات بين شركتنا ومقاولي الدفاع الأمريكيين، ولا علم لنا بشركة تسمى "Vostrom"، كما أننا غير واضحين بشأن ماهية Packet Forensics أو كيفية ارتباطها بشركتنا".