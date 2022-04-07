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https://arabic.sputniknews.com/20220407/فقدان-التواصل-مع-الصحفية-في-سبوتنيك-إستونيا-بعد-تفتيش-منزلها--1060924658.html
فقدان التواصل مع الصحفية في "سبوتنيك إستونيا" بعد تفتيش منزلها
فقدان التواصل مع الصحفية في "سبوتنيك إستونيا" بعد تفتيش منزلها
أعلنت وكالة "سبوتنيك" أنها فقدت التواصل مع الصحفية في "سبوتنيك إستونيا" إيلينا شيريشيفا وزوجها، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومات من السلطات حولها. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T07:06+0000
2022-04-07T07:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فقدان الاتصال
صحافيين
إستونيا
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وأضافت الوكالة أنه جرى، بالأمس، تفتيش منزلهما وعلى ما يبدو فقد تم اعتقالهما. إيلينا مواطنة روسية، من سامارا، وزوجها مواطن إستوني.وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتم اتهامهما بانتهاك نظام العقوبات (عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن).حتى يناير/كانون الثاني 2020، ترأست إيلينا "سبوتنيك" الروسية في إستونيا، وبعد إغلاقها من قبل السلطات المحلية، جنبا إلى جنب مع الفريق، أنشأت وسيلة إعلامية مستقلة "سبوتنيك ميديا​​"، والتي تم إغلاقها أيضا بسبب ضغوط وتهديدات من الدولة الإستونية، بما في ذلك شرطة الأمن، قبل أقل من شهر.
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فقدان الاتصال, صحافيين, إستونيا

فقدان التواصل مع الصحفية في "سبوتنيك إستونيا" بعد تفتيش منزلها

07:06 GMT 07.04.2022
© Sputnikالصحفية في قسم "سبوتنيك استونيا" إيلينا شيريشيفا
الصحفية في قسم سبوتنيك استونيا إيلينا شيريشيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik
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أعلنت وكالة "سبوتنيك" أنها فقدت التواصل مع الصحفية في "سبوتنيك إستونيا" إيلينا شيريشيفا وزوجها، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومات من السلطات حولها.
وأضافت الوكالة أنه جرى، بالأمس، تفتيش منزلهما وعلى ما يبدو فقد تم اعتقالهما. إيلينا مواطنة روسية، من سامارا، وزوجها مواطن إستوني.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتم اتهامهما بانتهاك نظام العقوبات (عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن).
حتى يناير/كانون الثاني 2020، ترأست إيلينا "سبوتنيك" الروسية في إستونيا، وبعد إغلاقها من قبل السلطات المحلية، جنبا إلى جنب مع الفريق، أنشأت وسيلة إعلامية مستقلة "سبوتنيك ميديا​​"، والتي تم إغلاقها أيضا بسبب ضغوط وتهديدات من الدولة الإستونية، بما في ذلك شرطة الأمن، قبل أقل من شهر.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:05 GMT
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