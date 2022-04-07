https://arabic.sputniknews.com/20220407/قضية-عمران-خان-أمام-المحكمة-العليا-1060941631.html
قضية عمران خان أمام المحكمة العليا
قضية عمران خان أمام المحكمة العليا
تنظر المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، في مسعى رئيس الوزراء عمران خان عرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:13+0000
2022-04-07T13:13+0000
2022-04-07T13:13+0000
العالم
باكستان
رئيس الوزراء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048482062_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_41c0a7c10bad4835cbc9b98a81ddfffc.jpg
وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريبا (1430 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة "رويترز".وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل رئيس باكستان البرلمان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الباكستاني-يقرر-حل-البرلمان-1060793330.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048482062_0:4:2719:2043_1920x0_80_0_0_f85c60bf645a621d9f3de8caf263f73f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, باكستان, رئيس الوزراء
قضية عمران خان أمام المحكمة العليا
تابعنا عبر
تنظر المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، في مسعى رئيس الوزراء عمران خان عرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به.
وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريبا (1430 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة "رويترز".
وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
هذا وفقد خان الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل رئيس باكستان البرلمان.
ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.