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https://arabic.sputniknews.com/20220407/قضية-عمران-خان-أمام-المحكمة-العليا-1060941631.html
قضية عمران خان أمام المحكمة العليا
قضية عمران خان أمام المحكمة العليا
تنظر المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، في مسعى رئيس الوزراء عمران خان عرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:13+0000
2022-04-07T13:13+0000
العالم
باكستان
رئيس الوزراء
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وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريبا (1430 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة "رويترز".وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل رئيس باكستان البرلمان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الباكستاني-يقرر-حل-البرلمان-1060793330.html
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العالم, باكستان, رئيس الوزراء

قضية عمران خان أمام المحكمة العليا

13:13 GMT 07.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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تنظر المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، في مسعى رئيس الوزراء عمران خان عرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به.
وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريبا (1430 بتوقيت جرينتش)، وفق وكالة "رويترز".
وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
هذا وفقد خان الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل رئيس باكستان البرلمان.
الرئيس الباكستاني عارف علوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الرئيس الباكستاني يقرر حل البرلمان
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ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.
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