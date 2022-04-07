https://arabic.sputniknews.com/20220407/كاتب-لبناني-الدعم-الخليجي-لبيروت-جاء-بعد-جهود-حثيثة-1060942524.html
كاتب لبناني: الدعم الخليجي لبيروت جاء بعد جهود حثيثة
كاتب لبناني: الدعم الخليجي لبيروت جاء بعد جهود حثيثة
قال الكاتب الصحفي اللبناني سمير حسن، إن الخطوة الخليجية بعودة السفراء ودعم لبنان كانت متوقعة بعد جهد متواصل طوال الفترة الماضية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T13:27+0000
2022-04-07T13:27+0000
2022-04-07T13:27+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077406_0:0:2362:1330_1920x0_80_0_0_29a6d180604acf535b3afc4e5880b43c.jpg
وتابع، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الخميس: "اللقاءات التي شارك فيها فرنسيون وأمريكيون ولبنانيون وخليجيون، مرورا بفترة استقالة الوزير جورج قرداحي من أجل دعم لبنان وعودة العلاقات الخليجية، كلها ساهمت في قرار السعودية والكويت بإعادة سفيريهما إلى بيروت.ولفت إلى أن "هناك رغبة فرنسية خليجية في تقديم المساعدات إلى لبنان"، مضيفا: "كان هذا الحديث عن مرور تلك المساعدات من خلال جمعيات المجتمع المدني".ويعود سفيرا الكويت والسعودية لدى لبنان لمباشرة عملهما من بيروت وذلك في إطار قرار خليجي بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا.وأفادت وسائل إعلام خليجية، عن مصدر دبلوماسي بأن قناعة خليجية تكونت بضرورة مواجهة النتائج التي لا تخدم مصالح الخليج ولبنان، خاصة مع التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد، الأمر الذي يجعل منه مقرا لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.وأشار المصدر إلى وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق قائمة أولويات تبدأ بالشق الإنساني، ربما تليها مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس، وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، لكنه رهن الأمر بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-دول-الخليج-تقرر-إنقاذ-لبنان-وسفيرا-الكويت-والسعودية-يعودان-خلال-أيام-1060898382.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077406_262:0:2362:1575_1920x0_80_0_0_3ec139f145f56c03b7049e595e74ea1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
كاتب لبناني: الدعم الخليجي لبيروت جاء بعد جهود حثيثة
تابعنا عبر
قال الكاتب الصحفي اللبناني سمير حسن، إن الخطوة الخليجية بعودة السفراء ودعم لبنان كانت متوقعة بعد جهد متواصل طوال الفترة الماضية.
وتابع، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك
"، اليوم الخميس: "اللقاءات التي شارك فيها فرنسيون وأمريكيون ولبنانيون وخليجيون، مرورا بفترة استقالة الوزير جورج قرداحي من أجل دعم لبنان وعودة العلاقات الخليجية، كلها ساهمت في قرار السعودية والكويت بإعادة سفيريهما إلى بيروت.
وأشار حسن إلى أن "هذه الخطوة لا تنفصل عن التهدئة السائدة في المنطقة التي تتجه للتهدئة وعدم التصعيد".
ولفت إلى أن "هناك رغبة فرنسية خليجية في تقديم المساعدات إلى لبنان
"، مضيفا: "كان هذا الحديث عن مرور تلك المساعدات من خلال جمعيات المجتمع المدني".
ولفت إلى أن ما حدث خطوة فقط لابد أن تتبعها خطوات أخرى خليجية وعربية.
ويعود سفيرا الكويت والسعودية
لدى لبنان لمباشرة عملهما من بيروت وذلك في إطار قرار خليجي بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا.
وأفادت وسائل إعلام خليجية، عن مصدر دبلوماسي بأن قناعة خليجية تكونت بضرورة مواجهة النتائج التي لا تخدم مصالح الخليج ولبنان، خاصة مع التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد، الأمر الذي يجعل منه مقرا لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.
وأشار المصدر إلى وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي
وفق قائمة أولويات تبدأ بالشق الإنساني، ربما تليها مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس، وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، لكنه رهن الأمر بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.