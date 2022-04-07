https://arabic.sputniknews.com/20220407/كندا-تقدم-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-1060958772.html

كندا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

كندا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلنت كندا أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (ما يساوي 397.190 مليون دولار أمريكي)، فضلًا عن قروض بقيمة مليار دولار كندي (ما... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T21:37+0000

2022-04-07T21:37+0000

2022-04-07T21:37+0000

أخبار كندا

أخبار أوكرانيا

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تورنتو - سبوتنيك. وقالت وزارة المالية الكندية، في وثيقة مشروع ميزانية العام الجاري 2022-23، إن "ميزانية العام 2022 تقترح تخصيص 500 مليون دولار كندي إضافية خلال 2022-2023 لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا". كما جاء في وثيقة الميزانية أن "كندا ستقدم ما يصل إلى مليار دولار كندي على هيئة قروض جديدة إلى الحكومة الأوكرانية عبر صندوق النقد الدولي".وفي وقت سابق، قررت سلطات كندا بالسماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة.وبحسب قناة "سي تي في نيوز" الكندية، سيتمكن من البقاء لمدة 3 أعوام الأوكرانيون الذين يبحثون عن ملجأ في كندا.وأشارت القناة إلى أنه "وفقاً لقانون مساعدة اللاجئين الذين تم اعتماده سابقاً، كان من المخطط السماح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين، لكن تمت زيادة الفترة الزمنية حتى 3 أعوام".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/كندا-لا-تنضم-إلى-حملة-طرد-دبلوماسيين-روس-1060926288.html

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