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لافروف: البحرين شريك موثوق لروسيا في العالم العربي
لافروف: البحرين شريك موثوق لروسيا في العالم العربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تعتبر المنامة شريكا موثوقا لروسيا في العالم العربي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
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سيرغي لافروف
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العالم العربي
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وقال لافروف خلال افتتاحه محادثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس: "أولا، أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أتمنى لكم الصحة والسعادة والازدهار. لدينا علاقات جيدة للغاية، ونحن نعتبر البحرين شريكنا الموثوق به في العالم العربي".بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي عن نيته مناقشة الشؤون الإقليمية، وقال: "تقييمات أصدقائنا فيما يتعلق بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة للغاية بالنسبة لنا".
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سيرغي لافروف, روسيا, العالم العربي

لافروف: البحرين شريك موثوق لروسيا في العالم العربي

12:52 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تعتبر المنامة شريكا موثوقا لروسيا في العالم العربي.
وقال لافروف خلال افتتاحه محادثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس: "أولا، أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، أتمنى لكم الصحة والسعادة والازدهار. لدينا علاقات جيدة للغاية، ونحن نعتبر البحرين شريكنا الموثوق به في العالم العربي".
وأضاف: "رئيس روسيا فلاديمير بوتين وجلالة الملك حمد (بن عيسى آل خليفة) ملك البحرين على اتصال دائم. ونتيجة لاتصالاتهما العديدة، تتطور العلاقات وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، فهي تغطي كلا من التجارة والاقتصاد ومجالات الاستثمار والتعاون الإنساني وتنسيقنا على الساحة الدولية".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي عن نيته مناقشة الشؤون الإقليمية، وقال: "تقييمات أصدقائنا فيما يتعلق بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة للغاية بالنسبة لنا".
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