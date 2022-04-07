https://arabic.sputniknews.com/20220407/لبنان-وقفة-تضامنية-حاشدة-وإضاءة-شموع-تخليدا-لذكرى-ضحايا-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1060959517.html

لبنان... وقفة تضامنية حاشدة وإضاءة شموع تخليدا لذكرى ضحايا الجيش الروسي‎‎ في أوكرانيا

لبنان... وقفة تضامنية حاشدة وإضاءة شموع تخليدا لذكرى ضحايا الجيش الروسي‎‎ في أوكرانيا

أقامت جبهة "المؤتمر الشعبي اللبناني" و"حركة الناصريين المستقلين المرابطون" وقفة وفاء لروسيا الإتحادية، وإضاءة شموع تخليدا لذكرى الضحايا من الجيش الروسي. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T22:47+0000

2022-04-07T22:47+0000

2022-04-07T22:47+0000

لبنان

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1060959486_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c233e8810d2f2d03e602f8edbdff8d6.jpg

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية والروسية بالإضافة إلى هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ودورها في أوكرانيا.وألقى سفير روسيا في لبنان، ألكسندر روداكوف، كلمة هنأ فيها الحضور بمناسبة شهر رمضان وعبّر عن "امتنانه على وقفتهم التضامنية وتأييدهم للموقف الروسي".وأكد روداكوف أن "روسيا سعت دائما من أجل الحقيقة وتحقيق الحرية والسيادة والاستقرار لكل الشعوب حول العالم، وحاليا العملية الخاصة في أوكرانيا هي من أجل السيادة والحرية والاستقرار والأمن القومي"، متمنيا: "للبنان الازدهار والخروج من الأزمة التي يمر بها الشعب اللبناني".وقال المحامي كمال حديد عضو المؤتمر الشعبي اللبناني وممثل رئيسها أنهم "اليوم أمام سفارة روسيا الاتحادية للتضامن مع موقف روسيا العملاقة التي تتصدى للغطرسة الأمريكية واستباحة العالم، والتي نصبت نفسها حاكما منفردا يتحكم بمصير البشر ويخرق المواثيق الدولية ويأمم المؤسسات الدولية ويجعل من العالم مزرعة لأطماعه".وأضاف أن "موقف روسيا اليوم هو موقف كل العالم وخصوصا العروبيين المنكوبين بالسياسة الأمريكية المؤيدة للغطرسة الصهيونية، نحن نرى اليوم في موقف روسيا باب للخلاص من كل التحديات العدوانية الأمريكية على العالم هذه الدولة التي استباحة العراق وليبيا والسودان وعبثت بالكيانات الوطنية في كل منطقة ترفض هيمنتها".وتابع "هي اليوم على المحك وتواجه القوى الحرة الصاعدة التي ستغير المعادلات في العالم وستجعل إدارة العالم إدارة عادلة لصالح السلام والتقدم والتعاون القائم على العدل بين كل الشعوب والنصر لروسيا في معركتها لأنها معركتنا جميعا نحن العروبيين الناصريين في لبنان".وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان أننا:وتابع "حاولوا إسكات واخفاء روسيا عن هذا الواقع العالمي، والولايات المتحدة الأمريكية ترتكب اليوم جرائم في أوكرانيا عبر تشجيع الطغمة السياسية النازية في كييف، بالإضافة إلى المختبرات البيولوجية التي أقامتها على مقربة من الأراضي الروسية، هذا جنون".وأكد حمدان على موقفهم بالقول: "نحن الناصريين نقول كما قال عبد الناصر إذا رأيتموني مع الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام فاعلموا أنني على خطأ، هذه هي الحقيقة وهذا هو موقفنا".وختم "بالنسبة إلى التحركات المشبوهة كان سفير روسيا في لبنان حريص على أن يكون هناك انضباط وتنظيم حتى لا ندخل في الفوضى التي يحاول افتعالها سفير كييف في لبنان، نحن نرى أن هنالك تحركات غير صحية على الساحة اللبنانية ونطالب المسؤولين بكبح هذه التحركات لكي لا يكون هناك ارتدادات وتداعيات على صعيد الواقع اللبناني، نحن مع روسيا لإحقاق الحق العالمي أمام الهيمنة الأمريكية التي يشهد عليها تاريخها منذ تأسيسها، أنتم على حق وهم المجرمون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, روسيا