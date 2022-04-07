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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لجنة-التحقيق-الروسية-تحصل-على-قائمة-بنحو-600-من-المرتزقة-الأجانب-الذين-وصلوا-إلى-أوكرانيا-1060933079.html
لجنة التحقيق الروسية تحصل على قائمة بنحو 600 من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا
لجنة التحقيق الروسية تحصل على قائمة بنحو 600 من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا
أعلنت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية بعد اجتماع عقده رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين في دونيتسك أن اللجنة حصلت على قائمة بنحو 600 من المرتزقة الأجانب... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T10:43+0000
2022-04-07T10:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة: "استمع باستريكين إلى تقرير بشأن التحقيق في وقائع مشاركة المرتزقة الأجانب في النزاع المسلح في أوكرانيا. وحتى الآن، يوجد قائمة بما يقرب من 600 من هؤلاء المواطنين الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا من 47 دولة".وأضافت أن العمل جار الآن لتحديد مكان وجودهم وظروف المشاركة في النزاع.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية تحصل على قائمة بنحو 600 من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا

10:43 GMT 07.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية بعد اجتماع عقده رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين في دونيتسك أن اللجنة حصلت على قائمة بنحو 600 من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا من 47 دولة.
وقالت الخدمة: "استمع باستريكين إلى تقرير بشأن التحقيق في وقائع مشاركة المرتزقة الأجانب في النزاع المسلح في أوكرانيا. وحتى الآن، يوجد قائمة بما يقرب من 600 من هؤلاء المواطنين الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا من 47 دولة".
وأضافت أن العمل جار الآن لتحديد مكان وجودهم وظروف المشاركة في النزاع.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ43 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
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