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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر واردات النفط الروسية
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر واردات النفط الروسية
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لحظر واردات الطاقة من روسيا. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:34+0000
2022-04-07T15:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ولا يزال التصويت مستمراً، ولكن المبادرة حصلت بالفعل على النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ مقننا لإجراء بايدن بحظر واردات الطاقة الروسية.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، في 8 مارس/آذار، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".ولفت بايدن إلى أن "قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة".وبحسب بايدن، "سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ارتفاع-أسعار-بايدنالجمهوريون-يهاجمون-الرئيس-الأمريكي-بسبب-أسعار-الطاقة-1060938658.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر واردات النفط الروسية

15:34 GMT 07.04.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGERمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لحظر واردات الطاقة من روسيا.
ولا يزال التصويت مستمراً، ولكن المبادرة حصلت بالفعل على النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.
ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ مقننا لإجراء بايدن بحظر واردات الطاقة الروسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، في 8 مارس/آذار، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".
وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات "بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا".
ولفت بايدن إلى أن "قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة".
وبحسب بايدن، "سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين".
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